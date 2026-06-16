Crystal Methyd reforça lineup do The Realness Festival 2026

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O The Realness Festival anunciou a entrada de Crystal Methyd em sua programação oficial, ampliando a presença de grandes nomes internacionais na edição de 2026.

Conhecida pelo carisma, humor excêntrico e estética inconfundível que conquistaram o público na 12ª temporada de RuPaul's Drag Race, a artista norte-americana sobe ao palco da Vibra São Paulo, no dia 29 de agosto, como uma das atrações mais aguardadas do evento. A atualização acontece após mudanças na agenda profissional de Jinkx Monsoon, que não poderá participar desta edição.

Considerado o maior festival drag do mundo em números e cotado para receber certificação do Guinness Book, o The Realness chega à sua quinta edição reafirmando a força da cena brasileira no cenário internacional. O evento transforma São Paulo em um grande centro de celebração da cultura LGBTQIA+, reunindo mais de 30 artistas em um lineup que combina estrelas globais, novos talentos e importantes representantes nacionais.

A trajetória da produtora Realness acompanha essa expansão. O que começou como uma festa nas boates do Rio de Janeiro tornou-se um dos principais hubs de entretenimento drag da América Latina, com quatro edições anteriores esgotadas, produção audiovisual própria e atuação no desenvolvimento de carreiras artísticas.

Entre os destaques internacionais está Crystal Methyd, reconhecida mundialmente por sua fusão entre cultura Club Kid, surrealismo pop e performances que transformam figurinos em verdadeiras instalações artísticas. Sua abordagem criativa ajudou a redefinir os limites da estética drag contemporânea.

O festival também receberá Adore Delano, artista que transitou entre o American Idol e o universo drag, consolidando uma carreira musical com três álbuns de estúdio, além de Plastique Tiara, fenômeno digital que transformou suas produções nas redes sociais em um dos maiores cases de sucesso do entretenimento LGBTQIA+ global.

A edição de 2026 ainda aposta na renovação da cena internacional ao confirmar nomes que vêm movimentando o fandom da franquia Drag Race, como Nini Coco, Juicy Love Dion e Lydia B Kollins.

No elenco nacional, o protagonismo brasileiro ganha espaço com Grag Queen, apresentadora do Drag Race Brasil e embaixadora do festival. O palco também celebrará as vencedoras brasileiras Organzza e Ruby Nox, além de artistas como Lorelay Fox, Kitty Kawakubo, DaCota Monteiro, Nastasha Princess, Desirée Beck e Frimes, evidenciando a potência da arte drag produzida no país.

Outro momento marcante da noite será a homenagem à Marcinha do Corintho, pioneira da cultura drag brasileira. Com mais de três décadas de carreira, a artista desafiou preconceitos e conquistou espaço na televisão durante os anos 1980, tornando-se símbolo de resistência e inspiração para diferentes gerações. Ao levá-la ao palco do The Realness, o festival reconhece a importância histórica daqueles que abriram caminhos para que a diversidade pudesse ocupar espaços cada vez maiores na sociedade.

Mais do que um evento de entretenimento, o The Realness Festival se consolida como uma celebração da arte, da representatividade e da liberdade de expressão.

Em 2026, o encontro reforça o papel do Brasil como uma das maiores referências mundiais quando o assunto é cultura drag.

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The Realness Festival 2026

Data: 29 de agosto de 2026 (sábado)

Horário: 19h

Local: Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17.955 – Vila Almeida – São Paulo/SP)

Atrações confirmadas: Crystal Methyd, Plastique Tiara, Adore Delano, Lydia B Kollins, Kitty Kawakubo, Mady Beeong (campeã e vice-campeã do Corrida das Blogueiras), além de um mega elenco com mais de 30 artistas.

Ingressos: https://linktr.ee/therealnessfestival

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