Rod Melim encontra novos significados para novo projeto acústico

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Revisitar um álbum recém-lançado pode parecer precipitado. Para Rod Melim, no entanto, foi uma oportunidade de revelar novas camadas de suas composições.

Em Inimaginável Acústico, o cantor apresenta releituras das canções que marcaram sua estreia solo e propõe uma escuta mais próxima e contemplativa.

O formato reduzido valoriza a interpretação e a construção melódica das músicas. Pela primeira vez, Rod Melim deixa o violão em segundo plano e assume exclusivamente o papel de intérprete.

A escolha reforça o caráter intimista do trabalho, que ganha ainda mais força com a inclusão de uma releitura de Transmissão de Pensamento, um dos maiores sucessos da Melim.

Confira:

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