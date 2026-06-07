Chimarruts lança 'Dona de Si Mesma', inspirada na autonomia feminina

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A valorização da independência feminina é o tema central de Dona de Si Mesma, novo single da Chimarruts lançado nesta sexta-feira (5). A faixa apresenta uma reflexão sobre relações construídas por admiração, respeito e escolhas conscientes, elementos que conduzem tanto a narrativa musical quanto o conceito visual do projeto. O lançamento reafirma a vocação da banda para abordar temas sociais por meio da sensibilidade artística.

Escrita por Sander Frois, a canção retrata uma mulher que não abre mão de sua identidade ao viver uma relação afetiva. A proposta rompe com visões tradicionais de dependência emocional e destaca a autonomia como característica fundamental da personagem. O resultado é uma composição que combina romantismo e contemporaneidade.

Na produção, Lucas Riccordi e Nê Kisiolar desenvolveram uma sonoridade que dialoga com diferentes gerações. O reggae continua presente como elemento central, mas recebe influências modernas que ampliam o alcance da faixa. Essa atualização estética acompanha a evolução artística da Chimarruts sem descaracterizar sua essência.

O videoclipe dirigido por Priscila Kisiolar complementa a mensagem da música ao explorar espaços urbanos da capital paulista. As imagens foram registradas em locais de forte relevância cultural, incluindo o Centro Histórico e a CavePool. A escolha dos cenários ajuda a aproximar a narrativa das experiências vividas pelo público jovem.

Jéssica Silfre protagoniza a produção audiovisual, representando a figura feminina celebrada na canção. Ao seu lado, Pingo do Borel participa de momentos que reforçam a ideia de troca, convivência e liberdade. A direção privilegia uma abordagem natural, valorizando a autenticidade dos encontros retratados.

A obra se encerra em um ambiente festivo que simboliza conexão e pertencimento. A presença da tradicional garoa paulistana contribuiu para a construção estética das imagens, fortalecendo a identidade visual do projeto. Com Dona de Si Mesma, a Chimarruts reafirma sua capacidade de unir entretenimento e reflexão em uma mesma narrativa.

Confira:

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