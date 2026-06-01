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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Qual é a fortuna de Michael Jackson na atualidade?

Como cinebiografia impulsionpu legado bilionário e reacende fascínio global pelo 'Rei do Pop'

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
01/06/2026 18:29

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Qual é a fortuna de Michael Jackson na atualidade? - (crédito: Creative Commons)
Qual é a fortuna de Michael Jackson na atualidade? crédito: Creative Commons

Ainda que o palco do mundo tenha se silenciado para Michael Jackson em 2009, o rugido de seu império artístico jamais cessou. Pelo contrário, sua influência e poder financeiro continuam a crescer, desafiando a própria mortalidade.

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A recente estreia da cinebiografia Michael, que já ostenta impressionantes US$ 788 milhões (cerca de R$ 3,9 bilhões no câmbio atual) em bilheteria global, é um testemunho vibrante de que a lenda do Rei do Pop transcende gerações, convertendo-se em um fenômeno cultural e econômico sem precedentes.

Dirigido por Antoine Fuqua e estrelado por seu sobrinho, Jaafar Jackson, o filme não é apenas um sucesso cinematográfico, mas um catalisador que revigora um legado financeiro já colossal.

Lançado em 23 de abril, Michael rapidamente se posicionou como a segunda maior bilheteria mundial de 2026, com a expectativa de superar a marca de US$ 800 milhões em breve. Esse feito cinematográfico não apenas celebra a vida e obra do artista, mas também injeta uma nova onda de receitas no espólio que gerencia sua vasta fortuna.

No ano passado, a Forbes estimou que o espólio de Michael Jackson faturou US$ 105 milhões (equivalente a R$ 567 milhões), consolidando-o como um dos artistas póstumos mais lucrativos da história. Essa resiliência financeira é um feito notável, especialmente considerando que, em seu falecimento, o artista enfrentava dívidas significativas, com um patrimônio líquido de US$ 570 milhões contra passivos de US$ 331 milhões.

A longevidade do império de Michael Jackson é resultado de uma gestão astuta. O espólio negociou uma participação maior nos royalties mundiais de seus direitos musicais, garantindo que o catálogo do Rei do Pop continue entre os mais rentáveis do planeta. Desde sua morte, estima-se que o espólio tenha gerado cerca de US$ 3,5 bilhões, solidificando a posição de Michael Jackson como a celebridade falecida mais bem paga por 13 anos consecutivos. Esse desempenho impressionante é um complexo ecossistema de receitas, que vai muito além das vendas de álbuns.

Michael Jackson: a fortuna de documentários a espetáculos ao vivo

Parte fundamental dessa máquina financeira são as diversas produções derivadas de seu universo. O documentário Michael Jackson’s This Is It, de 2009, sozinho, arrecadou US$ 265 milhões para o espólio. Além disso, a venda de DVDs, trilhas sonoras e produtos licenciados gerou outros US$ 100 milhões. A presença de Michael Jackson nos palcos também é um fator crucial. O musical MJ: The Musical teve cinco produções ativas em teatros globais no último ano, e o aclamado espetáculo Michael Jackson ONE, do Cirque du Soleil, em Las Vegas, já ultrapassou 5.000 apresentações e teve seu contrato estendido até 2030.

O testamento de Michael Jackson, redigido em 2002, designa sua mãe, Katherine Jackson, e seus três filhos – Prince, Paris e Blanket – como beneficiários, embora disputas legais sobre os valores ainda persistam. Surpreendentemente, um dos herdeiros mais inusitados é Bubbles, o chimpanzé de estimação do artista. Resgatado em 1983, o animal vive em um santuário e recebe uma mesada vitalícia de US$ 25 mil, paga pela família, um detalhe que sublinha a excentricidade e o carinho do cantor por seus companheiros.

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Nem todas as transações foram igualmente lucrativas. A venda do Rancho Neverland, por US$ 22 milhões, representou um valor consideravelmente inferior aos US$ 100 milhões estimados antes das controvérsias envolvendo Michael Jackson. No entanto, o sucesso estrondoso da cinebiografia Michael surge para reverter qualquer tipo de estagnação e promete um novo capítulo de crescimento para o império do Rei do Pop, provando que sua genialidade e impacto cultural continuam a reverberar, transformando-o em uma força inabalável no cenário do entretenimento global.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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