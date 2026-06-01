Vem aí a cinebiografia do Earth, Wind & Fire

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A fusão de ritmos, a energia cósmica e a complexidade musical do Earth, Wind & Fire estão prestes a ganhar uma nova dimensão nas telonas.

O aclamado cineasta Questlove, que já arrematou um Oscar com sua visão apurada, confirmou a data de lançamento de seu mais novo documentário, prometendo uma imersão profunda no universo de uma das bandas mais influentes da história da música.

Preparem-se: 7 de junho de 2026 é o dia em que a magia será revelada, e não, não será em 21 de setembro – para a alegria (ou tristeza) dos fãs de memes.

Desde o anúncio em 2024, a expectativa em torno do projeto tem sido palpável. Questlove, figura onipresente na cultura pop e percussionista icônico do The Roots, já demonstrou sua maestria em desenterrar narrativas musicais com Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised). O filme, vencedor do Oscar de Melhor Documentário em 2022, trouxe à tona o esquecido Harlem Cultural Festival de 1969, um evento que, apesar de grandioso, foi ofuscado pelo brilho de Woodstock. A capacidade de Questlove de resgatar e recontextualizar momentos cruciais da história musical o torna o nome ideal para desvendar os segredos do Earth, Wind & Fire.

De acordo com o Deadline, o documentário promete uma viagem sem precedentes ao legado, ao impacto cultural e ao processo criativo do grupo. A notícia mais excitante para os aficionados é a promessa de materiais de arquivo inéditos, um verdadeiro tesouro para quem busca compreender a genialidade do saudoso Maurice White e seus companheiros.

A produção conta com o apoio irrestrito dos administradores do espólio de Maurice White e dos membros remanescentes da banda, garantindo uma autenticidade e profundidade que poucos projetos conseguem alcançar. Essa colaboração direta com os guardiões da memória da banda é um selo de qualidade que assegura uma narrativa fiel e, ao mesmo tempo, reveladora.

A produção robusta do projeto é um indicativo de sua grandiosidade. A RadicalMedia, conhecida por trabalhos de alta qualidade, une forças com a Two One Five Entertainment de Questlove, a Broken Halo Entertainment e a Kinfolk Management + Media. O financiamento da Fifth Season completa a estrutura que sustentará essa empreitada cinematográfica. Essa equipe estelar sugere que o filme não será apenas um documentário, mas uma experiência audiovisual imersiva, capaz de transportar o público para a era dourada do Earth, Wind & Fire, explorando não apenas a música, mas também o contexto social e cultural que moldou sua identidade sonora.

A escolha de Questlove para dirigir essa obra não é por acaso. Sua sensibilidade como músico e seu olhar aguçado como cineasta permitem que ele capture a essência da banda de uma forma que transcende a mera biografia. O Earth, Wind & Fire não foi apenas um grupo de músicos; foi um fenômeno cultural que misturou funk, soul, jazz, R&B e elementos espirituais, criando um som inconfundível que continua a ressoar em gerações.

O documentário de Questlove promete não apenas revisitar os sucessos, mas também explorar a filosofia por trás de clássicos como September, Boogie Wonderland e Fantasy, mostrando como a banda conseguiu um feito raro: inovar enquanto entregava alegria e inspiração.

Para os fãs ansiosos e para uma nova geração de ouvintes, este filme será uma oportunidade única de se conectar com a genialidade do Earth, Wind & Fire. Em uma era de consumo rápido e playlists efêmeras, o trabalho de Questlove surge como um lembrete da profundidade e do impacto duradouro de artistas que moldaram a paisagem sonora global. Preparem-se para uma jornada musical que promete ser tão lendária quanto a própria banda.

Confira o trailer:

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