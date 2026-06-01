Dr. Max Freire é destaque nacional em congresso de Belo Horizonte

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O neurocirurgião pediátrico Dr. Max Freire foi um dos profissionais de destaque do 1º Congresso Brasileiro de Assimetrias Cranianas, realizado em Belo Horizonte (MG). O evento reuniu especialistas de diversas áreas da saúde, incluindo algumas das maiores referências nacionais e internacionais no diagnóstico e tratamento das deformidades cranianas na infância.

Reconhecido por sua atuação no tratamento de cranioestenoses e assimetrias cranianas, Dr. Max participou do congresso como palestrante e debatedor, compartilhando sua experiência clínica e cirúrgica em discussões voltadas ao aprimoramento dos cuidados oferecidos a crianças com alterações cranianas congênitas e posicionais.

Promovido pela Sociedade Brasileira de Assimetria Craniana e Torcicolo Congênito (SBAC-TC), o congresso foi presidido pela fisioterapeuta Mariana Maia, uma das principais referências brasileiras na área. O encontro marcou um momento histórico para a especialidade ao reunir profissionais de diferentes segmentos da saúde com o objetivo de fortalecer o diagnóstico precoce, ampliar o acesso à informação e aprimorar os resultados dos tratamentos realizados em todo o país.

Entre os participantes estiveram nomes consagrados da medicina, como o Dr. Paulo Ronaldo Jubé, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica (SBNPed); o Dr. Sérgio Cavalheiro, professor da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e uma das maiores autoridades da neurocirurgia pediátrica brasileira; e o Dr. Mark Proctor, dos Estados Unidos, reconhecido internacionalmente por sua contribuição científica no tratamento das cranioestenoses e deformidades cranianas complexas.

Durante o congresso, Dr. Max ministrou palestra sobre complicações no tratamento cirúrgico da cranioestenose, tema considerado de grande relevância para especialistas que atuam na linha de frente da neurocirurgia pediátrica. Sua participação reforçou o reconhecimento conquistado ao longo dos anos por meio de uma atuação pautada na excelência técnica, atualização científica constante e atendimento humanizado.

À frente da NeuroKids, em São Luís (MA), o especialista coordena uma equipe multidisciplinar altamente qualificada e recebe pacientes de diferentes regiões do Brasil para avaliação e tratamento de cranioestenoses, assimetrias cranianas e outras condições neurocirúrgicas da infância.

“Receber famílias de diversos estados brasileiros é motivo de orgulho, mas também uma enorme responsabilidade. Esse reconhecimento é resultado de muitos anos de estudo, dedicação e do trabalho conjunto de uma equipe comprometida em oferecer o que há de mais moderno e seguro para nossos pacientes. Nenhum resultado é construído sozinho. Cada conquista é fruto de um trabalho coletivo baseado em ciência, experiência e cuidado humanizado”, afirma o médico.

Para Dr. Max Freire, participar de um congresso que reuniu algumas das maiores autoridades mundiais da área reforça a importância da troca de conhecimento e da atualização permanente na medicina.

“Foi uma honra compartilhar experiências e discutir avanços ao lado de profissionais que são referência mundial. Eventos como esse impulsionam a ciência, fortalecem a colaboração entre especialistas e contribuem diretamente para que possamos oferecer tratamentos cada vez mais eficazes, seguros e inovadores às crianças e suas famílias”, destaca.

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A presença de Dr. Max Freire entre os especialistas convidados evidencia o reconhecimento nacional de seu trabalho e reforça o protagonismo do Maranhão no cenário da neurocirurgia pediátrica brasileira. Sua atuação tem contribuído para transformar São Luís em um importante polo de atendimento especializado para crianças que buscam diagnóstico e tratamento de alta complexidade em todo o país.



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