Obra encerra ciclo de leituras afetivas em homenagem a Paulo César Peréio

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O ciclo de Leituras Afetivas, dirigido pelo ator e diretor João Velho, encerra sua programação no dia 7 de junho, domingo, às 16h, no Sesc Madureira, com a leitura dramatizada de Dor de Amor. A apresentação reúne os atores Guta Ruiz, Rafaela Amado, João Velho e Maya Tyszler e integra a programação da exposição Peréio – Semana que vem eu me organizo, dedicada à trajetória artística de Paulo César Peréio. A entrada é gratuita.

A iniciativa começou no dia 8 de maio e revisitou textos que marcaram a carreira de Peréio no teatro e na dramaturgia brasileira, entre eles Eu Te Amo e O Analista de Bagé. O projeto propõe um resgate da memória artística do ator, diretor e produtor, por meio de leituras dramatizadas abertas ao público.

As apresentações passaram pelo Sesc Tijuca e chegaram ao Sesc Madureira como parte da ampliação da programação cultural em homenagem ao artista. Segundo João Velho, a proposta nasceu da relação afetiva construída por Paulo César Peréio com diferentes obras ao longo da carreira.

“A ideia foi reunir peças com as quais o Peréio teve envolvimento direto, seja atuando, dirigindo ou produzindo. Não foi fácil, mas escolhemos leituras que representam momentos importantes da trajetória dele”, afirmou.

A exposição Peréio – Semana que vem eu me organizo também reúne elementos visuais ligados à vida e à obra do artista. A parte expográfica foi elaborada por Thomaz Velho e Lara Velho, irmãos de João, reforçando o caráter familiar da homenagem.

Para Lara Velho, o projeto também funciona como um espaço de reencontro com a memória afetiva construída pelo artista ao longo da vida. “Cada detalhe da exposição foi pensado para aproximar o público da trajetória do Peréio e das lembranças que atravessaram nossa família e a carreira dele”, destacou.

Com acesso gratuito, o projeto busca aproximar o público da memória do teatro brasileiro e destacar a contribuição de Paulo César Peréio para as artes cênicas nacionais.



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Ciclo de Leituras Afetivas

Leitura dramatizada: Dor de Amor

Data: domingo, dia 7 de junho

Horário: 16h

Local: Sesc Madureira

Entrada gratuita

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