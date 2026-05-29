Rio das Ostras: o lado B do festival de Jazz & Blues

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Muito além dos shows que atraem milhares de pessoas todos os anos, o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival 2026 aposta em uma programação paralela que conecta cultura, sustentabilidade, economia criativa, gastronomia e inclusão social. Durante os dias do evento, diferentes espaços da cidade receberão ações voltadas à valorização da cultura local, da ancestralidade negra, do consumo consciente e do empreendedorismo, ampliando o alcance do festival para além da música.

ARTISTAS INDEPENDENTES - Entre as iniciativas que fortalecem essa programação alternativa está o projeto Isso Não É Jazz & Blues, idealizado por Diogo Spadaro e realizado no Quiosque NKR, ao lado do palco da Lagoa do Iriry. Em sua sexta edição, o projeto se consolidou como um espaço de encontro para artistas independentes de Rio das Ostras e região, promovendo apresentações musicais marcadas pela improvisação, experimentação e diálogo com o público. Em 2026, a programação contará com shows de Thati Dias, Cláudia Falcão e Raquel Dimar, acompanhadas pela banda Freetação, além de receber recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), ampliando o fortalecimento da cena cultural independente durante os dias do festival.

AFROJAZZ - Entre os destaques da programação está o Espaço AfroJazz, que ocupará a Área de Eventos de Costazul nos dias 4, 5 e 6 de junho, a partir das 20h. Inspirado nas raízes afro-diaspóricas que deram origem ao jazz e ao blues, o coletivo promoverá atividades voltadas para a valorização das culturas negras e periféricas, reunindo arte, educação, audiovisual, moda sustentável e economia criativa.

CEPRO - Um dos protagonistas da iniciativa é o Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras (CEPRO), instituição reconhecida por seu trabalho de formação cidadã, valorização da identidade cultural e fortalecimento de comunidades por meio da educação popular. A participação do CEPRO no festival reforça a proposta de ampliar o diálogo sobre memória, pertencimento e representatividade dentro de um dos maiores eventos culturais do país.

À frente dessa construção está a professora Guilhermina Rocha, educadora e referência em ações voltadas para a valorização da cultura afro-brasileira e da educação popular no município. Para ela, a presença do Espaço AfroJazz no festival representa uma oportunidade de aproximar o público das origens históricas do jazz e do blues, gêneros musicais profundamente conectados à experiência e à resistência da população negra.

“Falar de jazz e blues é também falar das contribuições da população negra para a cultura mundial”, destaca Guilhermina.

MODA CIRCULAR - Outro destaque do lado B do festival será a presença da Nova Dona, empreendimento liderado por Keila Moreira, que atua com moda circular e sustentabilidade. O projeto estará instalado próximo ao Palco Iriry durante os quatro dias do evento, promovendo a comercialização de peças reutilizadas e uma campanha de arrecadação de roupas para instituições sociais de Rio das Ostras.

A proposta é estimular práticas de consumo consciente e ampliar a discussão sobre os impactos ambientais da indústria da moda. Todas as peças arrecadadas serão destinadas a organizações sociais do município.

“A moda circular vai muito além da estética ou da economia. Ela fala sobre consciência, reaproveitamento, responsabilidade ambiental e também sobre afeto. Cada peça que ganha uma nova história evita desperdício e pode gerar impacto positivo na vida de alguém”, afirma Keila Moreira.

ECONOMIA - A economia criativa também estará representada no Espaço do Artesão, que reunirá cerca de 30 expositores de Rio das Ostras. O público encontrará produtos confeccionados por artesãos locais, fortalecendo a geração de renda e a valorização da produção cultural do município.

A programação paralela inclui ainda o tradicional Clube do Vinil, espaço dedicado aos apreciadores da cultura musical analógica, além de uma praça de alimentação com 12 restaurantes e diversos food trucks distribuídos pelos principais pontos do evento.

Para o presidente do Sindicomércio de Rio das Ostras, Marcelo Ayres, o impacto do festival vai muito além do aspecto cultural.

“O festival movimenta toda a cadeia produtiva da cidade. Cultura, turismo, comércio e gastronomia caminham juntos, gerando oportunidades para empreendedores e fortalecendo a economia local”, afirma.

Para Penhamara Araújo Lima, chef do Galleria Restaurante, o período do festival representa um dos momentos mais importantes do ano para o setor gastronômico.

“Nesta época, praticamente dobramos o número de clientes por causa do jazz. O festival traz um público que valoriza boa música e boa gastronomia, movimentando toda a cidade”, destaca.

Ao final da programação oficial, a celebração continuará na Concha Acústica, no Centro da cidade, com o projeto Brasil Bailoso. A proposta é encerrar o festival com muita música brasileira, reunindo moradores e visitantes em uma grande confraternização que celebra o sucesso de mais uma edição do evento.

Reconhecido internacionalmente como um dos maiores festivais gratuitos de jazz e blues da América Latina, o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival reforça em 2026 uma vocação que vai além dos palcos. Ao integrar sustentabilidade, ancestralidade, empreendedorismo, gastronomia e economia criativa à programação, o evento amplia sua conexão com a cidade e transforma a experiência do público em uma verdadeira imersão cultural.

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O evento acontece com apresentação do Sesc RJ, com patrocínio master da Petrobras, que pela primeira vez compõe o seleto grupo de empresas que acreditam no maior festival gratuito da América Latina. Tem patrocínio da Seagems, Oceânica e Rio+ Saneamento, apoio cultural do Governo do Estado do Rio de Janeiro, apoio da Like Produtora, Sindicomércio e Rádio MEC, produção da Azul Produções e realização da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Prefeitura de Rio das Ostras e Governo Federal do Brasil, que viabiliza o aporte de recursos por meio da Lei Rouanet.



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