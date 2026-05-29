Após Lollapalooza BR, Bárbara Grando lança o inédito single 'TUDO DE NOVO'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Bárbara Grando parece menos interessada em esconder sentimentos atrás de metáforas e mais conectada à ideia de transformá-los em presença. É exatamente esse movimento que conduz TUDO DE NOVO, novo single da artista, lançado após sua participação no Lollapalooza Brasil deste ano, onde dividiu o palco Perry’s com Bruna Strait.

A faixa inaugura uma nova etapa criativa da cantora paranaense, marcada por uma estética mais íntima, sofisticada e sensorial. Entre beats eletrônicos envolventes, vocais delicados e atmosferas quase cinematográficas, Bárbara constrói uma narrativa onde sensualidade, liberdade e afeto deixam de funcionar como discurso e passam a existir como experiência sonora.

Com composição assinada ao lado de Guiggow, Leto e GALE, e produção de ZUCHINI, TUDO DE NOVO encontra força justamente no equilíbrio entre delicadeza e intensidade. Há ecos da dramaticidade emocional de Nina Simone, enquanto as texturas contemporâneas e minimalistas aproximam o trabalho de referências como Frank Ocean e da nova música eletrônica experimental.

“Essa música fala sobre criar um espaço seguro e gostoso para se conectar com alguém. Sobre sensualidade sem performance, sem exagero”, comenta Bárbara. “Pela primeira vez, sinto que consegui escrever sobre sexo e intimidade de um jeito leve, divertido e profundo ao mesmo tempo. Sem precisar me esconder atrás de personagens.”

Mais do que um exercício estético, a faixa nasce de um período intenso de experimentação artística. Segundo a cantora, TUDO DE NOVO surgiu durante uma fase em que compôs 16 músicas em apenas um mês, impulsionada por sensações físicas e emocionais muito específicas daquele momento.

“Eu estava me sentindo criativa, viva, com a libido alta mesmo. E quis escrever exatamente sobre isso. Foi libertador perceber que eu posso brincar com esses temas sem perder a minha essência”, revela.

Natural de Marechal Cândido Rondon e criada em Mercedes, no interior do Paraná, Bárbara Grando construiu sua trajetória artística combinando pop futurístico, espiritualidade e autoconhecimento. Cantora desde os cinco anos e pianista desde os oito, ela soma atualmente 22 músicas lançadas, dois EPs e trabalha na produção de seu primeiro álbum de estúdio, previsto para 2026.

Em TUDO DE NOVO, Bárbara parece encontrar uma versão mais madura de si mesma — menos preocupada em explicar sentimentos e mais interessada em fazê-los existir. Entre velas acesas, graves envolventes e confissões sussurradas, a artista transforma intimidade em linguagem e reforça seu nome entre os projetos mais interessantes da nova música pop brasileira.

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