Após SXSW, UNNA X lança "vsf :)" e aposta em pop eletrônico

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Depois de se apresentar no SXSW, em Austin, no Texas, a cantora UNNA X acaba de lançar vsf :), novo single que marca uma virada estética e emocional em sua trajetória artística. A faixa, já disponível nas plataformas digitais, chega produzida pelos Los Brasileros — trio vencedor do Grammy e responsável por trabalhos com artistas como Anitta, Karol G e Luísa Sonza.

Com sonoridade que aproxima o pop eletrônico contemporâneo de uma interpretação mais íntima e vulnerável, vsf :) transforma um título aparentemente provocativo em uma reflexão sobre autocuidado, independência emocional e liberdade pessoal. Entre sintetizadores atmosféricos, elementos de drum & bass e nuances orgânicas, a música constrói um ambiente que alterna intensidade e delicadeza sem perder sua identidade pop.

A escolha de manter na versão final o vocal registrado originalmente na demo reforça justamente essa proposta mais crua e humana do lançamento. Em vez de buscar perfeição excessiva, UNNA X aposta em emoção, espontaneidade e verdade interpretativa como parte central da narrativa da faixa.

“‘vsf :)’ fala sobre ocupar o próprio espaço e entender que estar consigo mesmo também pode ser uma forma de cura”, explica a cantora. “Essa música nasce desse lugar de autocuidado honesto, sem romantização. De aprender a se escolher todos os dias.”

O lançamento acontece em um momento de expansão da artista no mercado pop. Além da recente participação no SXSW — realizada a convite da Billboard Brasil —, UNNA X vem fortalecendo uma identidade artística que conecta música, audiovisual, comportamento e estética visual em uma linguagem alinhada às novas dinâmicas do pop internacional.

Dirigido por Laura Liss, o videoclipe oficial amplia o conceito emocional da música ao explorar visualmente temas como liberdade, identidade e desconstrução de expectativas externas. O resultado é um audiovisual mais sensorial e orgânico, distante de uma estética excessivamente polida e mais próximo da vulnerabilidade proposta pela canção.

vsf :) também antecipa o primeiro álbum de estúdio da artista, atualmente em fase final de produção. O projeto promete aprofundar ainda mais esse universo sonoro e emocional desenvolvido nos últimos lançamentos, explorando temas ligados à transformação, pertencimento e construção de identidade.

Inspirada por nomes como Charli XCX, Kenya Grace, Rihanna, Lady Gaga e Dua Lipa, UNNA X constrói uma sonoridade híbrida, moderna e imagética, posicionando-se como um dos nomes emergentes da nova geração do pop brasileiro com ambição internacional.

Confira:

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