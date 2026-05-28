Nadja Haddad e Danilo Joan e a transformação do luto em ação social

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A apresentadora Nadja Haddad e o político Danilo Joan emocionaram o público durante o evento Todo Parto Importa, realizado em Brasília, ao compartilharem pela primeira vez detalhes sobre como a perda do filho Antônio motivou a criação de um projeto social voltado ao acolhimento de mães e bebês.

No palco, o casal relembrou os desafios enfrentados durante a prematuridade e destacou como a experiência transformou completamente a visão dos dois sobre maternidade, saúde pública e cuidado neonatal.

“Hoje eu estou podendo abençoar a vida de outras mulheres”, afirmou Nadja Haddad durante o encontro, que reuniu lideranças, especialistas e famílias ligadas à causa pró-vida e à conscientização sobre prematuridade.

Já Danilo Joan fez um discurso forte sobre propósito e políticas públicas. “Muita gente usa temas importantes apenas como bandeira. Isso precisa virar missão”, declarou.

A partir da experiência vivida pela família, nasceu o projeto Coração de Mãe, desenvolvido em Cajamar, com foco em parto humanizado, acompanhamento psicológico, acolhimento de gestantes e suporte neonatal pela rede pública.

O relato repercutiu nas redes sociais após vídeos do evento começarem a circular entre internautas, que destacaram a sinceridade do casal ao transformar um momento de dor em uma iniciativa de impacto social.

“Hoje nossa dor virou propósito”, resumiu Danilo Joan durante o evento.

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O encontro Todo Parto Importa aconteceu em Brasília e reuniu famílias, autoridades e representantes de movimentos ligados à defesa da vida e ao cuidado materno-infantil.

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