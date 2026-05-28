Levi Alvim anuncia gravação de novo audiovisual com clássicos do forró

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor, compositor e produtor musical Levi se prepara para viver um dos momentos mais importantes de sua trajetória artística com a gravação de seu novo projeto audiovisual Vivenciando Levi Alvim, que acontecerá nos dias 26 e 27 de maio, na Fazenda Pedra do Lago, na Bahia.

Conhecido pela energia contagiante, versatilidade musical e forte presença de palco, Levi mergulha agora em um projeto que promete traduzir sua essência artística em diferentes formatos e emoções. A gravação reunirá clássicos consagrados do forró, revisitados com uma nova roupagem, moderna e autêntica, imprimindo a personalidade e a assinatura musical do artista. Além disso, o repertório contará com músicas autorais, reforçando a identidade criativa de Levi e seu olhar contemporâneo sobre a música popular brasileira.

Como grande diferencial, o audiovisual também apresentará um lado acústico e intimista, revelando novas nuances do cantor e intensificando ainda mais sua versatilidade artística. O formato foi pensado para proporcionar ao público uma experiência completa, transitando entre a força do palco, a emoção das interpretações e a conexão genuína com as canções.

A escolha da Fazenda Pedra do Lago como locação reforça o conceito do projeto: unir natureza, autenticidade e sofisticação visual para criar uma atmosfera única, capaz de potencializar a experiência sonora e estética da gravação.

O projeto Vivenciando Levi Alvim chega em um momento estratégico da carreira de Levi, que vive uma fase de expansão artística e consolidação nacional, apostando em novos lançamentos, repertório conectado ao público e um posicionamento cada vez mais sólido no mercado musical.

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Com direção artística cuidadosa e um repertório pensado para emocionar, surpreender e conectar diferentes gerações, o projeto promete marcar uma nova etapa na trajetória de Levi, reafirmando sua força como um dos nomes em ascensão da música brasileira.



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