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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Dougllas Fernanddo e Kayc Marinho lançam a inédita 'Trouxa'

Faixa chegou às plataformas digitais nesta quarta-feira (27) acompanhado de videoclipe gravado em Pernambuco

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
28/05/2026 00:12

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Dougllas Fernanddo e Kayc Marinho lançam a inédita 'Trouxa' - (crédito: Divulgação)
Dougllas Fernanddo e Kayc Marinho lançam a inédita 'Trouxa' crédito: Divulgação

A mistura entre pagode e brega ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (27) com o lançamento de Trouxa, nova parceria entre Dougllas Fernanddo e Kayc Marinho. A faixa já está disponível nas principais plataformas de streaming, incluindo o Spotify, e o videoclipe oficial pode ser assistido no YouTube.

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A música aposta em uma narrativa marcada pela sofrência e pelos conflitos amorosos. A letra acompanha o desabafo de alguém que tenta seguir em frente após um relacionamento, mas continua vulnerável às provocações e recaídas emocionais.

Com o objetivo de transmitir essa atmosfera de maneira mais próxima do público, a produção escolheu como cenário principal a Praça do Livramento, em Vitória de Santo Antão. O espaço, conhecido pelo fluxo constante de pessoas, serviu de pano de fundo para cenas que exploram a rotina urbana e a conexão popular da música.

Um dos momentos centrais do videoclipe acontece dentro de um trem. Na sequência, Dougllas e Kayc aparecem em um clima introspectivo enquanto brindam e revivem lembranças de um olhar que simboliza a intensidade do relacionamento descrito na faixa. A escolha reforça o tom emocional da produção audiovisual.

“O sentimento que a gente colocou em cada nota agora pertence ao público”, comentou Dougllas Fernanddo. Para Kayc Marinho, a parceria representa a união de duas linguagens musicais que dialogam diretamente com o público.

“Misturar a verdade do pagode com essa entrega emocional do brega é algo que precisava sair do papel. Estamos ansiosos para ver como o público vai abraçar essa história”, afirmou.

O lançamento também reforça o momento de crescimento vivido por Dougllas Fernanddo no cenário musical. Após dividir palco com Priscila Senna diante de cerca de 30 mil pessoas, o artista busca consolidar ainda mais sua identidade musical. A expectativa é repetir o desempenho de sucessos anteriores, como Muero Por Tenerte, com mais de 3 milhões de execuções, e Se Decepção Matasse, que acumula mais de 700 mil visualizações.

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