PENSE grava audiovisual com Rodrigo Lima, Teco Martins e Gabriel Zander

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A banda mineira PENSE prepara um dos movimentos mais simbólicos de sua trajetória no próximo dia 5 de junho. O grupo, formado em Belo Horizonte, sobe ao palco da Casa Natura Musical, em São Paulo, para gravar o audiovisual Talvez Tenhamos Tudo, projeto que marca uma nova fase artística da banda e reforça o crescimento do hardcore brasileiro para além dos espaços tradicionalmente ligados ao underground.

Mais do que um registro ao vivo, o audiovisual surge como um manifesto sobre a transformação cultural da cena pesada nacional. Formada em 2007, a PENSE construiu sua relevância sem apoio de grandes gravadoras e distante das fórmulas tradicionais do mercado, consolidando uma base fiel de público através de letras voltadas a temas como saúde mental, resistência emocional, injustiça social e reconstrução pessoal.

O projeto contará com participações especiais de Rodrigo Lima (Dead Fish), Teco Martins (Rancore), Gabriel Zander, Lê Souza (Gritando HC), Renan Samam, MoahOliveira e Naia Lima — artistas que ajudam a construir um diálogo entre diferentes gerações e linguagens da música brasileira contemporânea.

Segundo o vocalista e guitarrista Ítalo Nonato, a gravação representa um momento de consolidação artística da banda após anos de transformações internas e reinvenções estéticas.

“A gente entendeu que não era mais só sobre lançar um disco. Era sobre registrar quem a PENSE se tornou ao vivo, agora, nesse momento. A banda passou por uma reconstrução muito intensa e hoje sentimos que chegamos num lugar forte artisticamente”, afirma.

Além do peso característico do hardcore, Talvez Tenhamos Tudo evidencia uma banda aberta a novas texturas sonoras, incorporando elementos do rap, da música urbana e até da MPB sem abandonar a intensidade emocional que define sua identidade.

A escolha da Casa Natura Musical também carrega forte simbolismo. Conhecida por receber artistas da MPB, da música alternativa e do circuito cultural tradicional brasileiro, a casa raramente abriu espaço para bandas oriundas diretamente da cena hardcore nacional.

“Tem algo muito forte em imaginar que, algumas semanas depois de nomes gigantes da música brasileira passarem por aquele palco, vai ter a PENSE tocando hardcore ali. Isso muda a percepção sobre o que a nossa cena pode alcançar”, comenta Ítalo Nonato.

Em um momento em que o rock pesado volta a ganhar relevância internacional — impulsionado por bandas que aproximam hardcore, cultura urbana e música alternativa —, a PENSE surge como um dos nomes mais preparados para representar essa nova fase no Brasil. Sem nostalgia vazia ou repetição de fórmulas, o grupo transforma “Talvez Tenhamos Tudo” em uma declaração de permanência e expansão artística.

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PENSE | “Talvez Tenhamos Tudo” (gravação do audiovisual ao vivo)

Data: 05/06/2026 (sexta-feira)

Horários: abertura da casa: 19h30 / início do show: 21h

Local: Casa Natura Musical (Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros, São Paulo)

Classificação: 18 anos

Ingressos: de R$ 30 a R$ 200, via Sympla



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