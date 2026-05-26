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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

DOM celebra 25 anos de carreira com gravação de DVD no Cristo Redentor

Grupo carioca transforma o monumento símbolo da fé brasileira em palco para o novo audiovisual'Todos os Dons 25+'

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
26/05/2026 14:34

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DOM celebra 25 anos de carreira com gravação de DVD no Cristo Redentor - (crédito: Divulgação)
DOM celebra 25 anos de carreira com gravação de DVD no Cristo Redentor crédito: Divulgação

Poucos lugares no Brasil carregam uma força simbólica tão poderosa quanto o Cristo Redentor. Entre turistas, fé, memória afetiva e identidade cultural, o monumento se transformou ao longo das décadas em um dos cenários mais reconhecidos do planeta. Agora, ele será palco de um dos momentos mais importantes da trajetória da banda DOM.

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Celebrando 25 anos de carreira dentro da música católica brasileira, o grupo carioca grava no próximo dia 26 de maio o projeto audiovisual Todos os Dons 25+, um espetáculo pensado para revisitar a história da banda enquanto projeta um novo capítulo para sua caminhada artística e espiritual.

Mais do que um registro comemorativo, a gravação surge como um reflexo do crescimento da música cristã no entretenimento nacional, especialmente em um momento em que o gênero amplia presença nas plataformas digitais, nas redes sociais e nos grandes eventos ao vivo.

Uma trajetória construída através da música e da fé

Desde o fim dos anos 1990, a Banda DOM construiu uma identidade muito própria dentro da música religiosa brasileira. Formado por Fred Pacheco, Filipe Freire e Augusto Cezar, o grupo apostou em harmonias vocais marcantes, violões acústicos e letras emocionalmente conectadas à espiritualidade cotidiana.

Ao contrário de parte da música religiosa mais tradicional da época, a banda ajudou a aproximar a linguagem cristã de uma estética mais contemporânea, criando conexão direta com públicos jovens e famílias que buscavam uma experiência musical mais afetiva e próxima da música popular brasileira.

Canções lançadas ao longo da carreira ajudaram a consolidar o grupo como uma das referências da música católica nacional, especialmente em trabalhos como Tudo é do Pai, Permanecer no Amor, O Amor Vai Falar e Não Há o Impossível.

O Cristo Redentor amplia o peso emocional do projeto

A escolha do Cristo Redentor para a gravação não parece casual. Existe um simbolismo poderoso em transformar um dos maiores cartões-postais do mundo em palco para uma celebração construída sobre fé, música e memória coletiva.

Ao longo dos últimos anos, grandes produções musicais passaram a buscar cenários históricos capazes de ampliar a experiência emocional do público. No caso da banda DOM, o monumento funciona quase como extensão da própria narrativa construída pelo grupo durante essas duas décadas e meia.

A gravação promete reunir diferentes gerações de fãs em um espetáculo pensado para funcionar tanto como retrospectiva quanto como reafirmação da permanência da banda dentro da cena cristã contemporânea.

Participações ampliam encontro entre gerações

O projeto Todos os Dons 25+ também aposta em encontros especiais para fortalecer o clima de celebração coletiva. Entre os convidados confirmados estão Diego Faro, Padre Diogo Albuquerque, Thiago Brado, Olívia Ferreira, Márcio Pacheco, Flávio Victor Jr, Eugênio Jorge, Aline Brasil, Jadir Barcelos e Diego Fernandes.

A presença desses nomes reforça como a música católica brasileira atravessou transformações importantes nos últimos anos, deixando de ocupar apenas espaços religiosos tradicionais e ampliando sua conexão com plataformas digitais, festivais e novas formas de consumo musical.

À frente da produção do espetáculo, Caio Pável, da Fino Tom Produções, define o audiovisual como um dos maiores desafios já realizados pela produtora. Segundo ele, a complexidade da gravação é proporcional ao significado histórico do projeto para a banda.

O momento também acompanha uma fase de fortalecimento da música cristã brasileira dentro da indústria do entretenimento. Hoje, artistas do segmento acumulam milhões de reproduções nas plataformas digitais, ampliam presença em grandes festivais e movimentam públicos cada vez mais diversos.

Nesse contexto, Todos os Dons 25+ surge não apenas como homenagem à trajetória da Banda DOM, mas como símbolo de uma geração de artistas que ajudou a transformar a música católica em um fenômeno cultural de alcance nacional.

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Mais do que celebrar o passado, o espetáculo promete transformar o Cristo Redentor em cenário de permanência, memória e renovação artística — uma espécie de encontro entre fé, música e identidade brasileira diante de um dos símbolos mais reconhecidos do país.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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