Palco Petrobras reúne grandes nomes da MPB em festival de Rio das Ostras

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Enquanto boa parte dos festivais brasileiros disputa atenção apostando apenas em atrações internacionais ou grandes fenômenos do streaming, o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival segue fortalecendo um caminho diferente: transformar a música instrumental brasileira em protagonista de uma experiência cultural capaz de movimentar turismo, economia e memória afetiva ao mesmo tempo.

Na edição de 2026, essa proposta ganha ainda mais força com a chegada do Palco Brasil Petrobras, espaço que surge como um dos centros criativos mais importantes da programação do evento. Instalado no coração de Rio das Ostras (RJ), o palco promete reunir diferentes gerações da música brasileira em apresentações que misturam virtuosismo técnico, encontros inéditos e forte identidade cultural.

Mais do que uma simples área dedicada à música instrumental, o espaço funciona quase como um manifesto artístico em meio ao cenário atual do entretenimento, cada vez mais acelerado por algoritmos, músicas virais de poucos segundos e consumo instantâneo.

Entre os momentos de maior expectativa da programação está o encontro entre Guinga e Marcel Powell, filho do lendário Baden Powell. A apresentação nasce cercada de simbolismo, principalmente porque conecta diferentes gerações da música brasileira em torno de um repertório que ajudou a redefinir a sofisticação harmônica da MPB.

O tributo ao legado de Baden promete ir além da nostalgia. Em um momento em que a música instrumental brasileira volta a ganhar espaço entre públicos jovens nas redes sociais e plataformas digitais, o show representa também uma reafirmação da influência histórica da obra do violonista na construção sonora do país.

A programação ainda reúne nomes fundamentais da música instrumental nacional, como Wagner Tiso e Dudu Lima, artistas que carregam décadas de contribuição para a cena brasileira e que seguem funcionando como referências criativas para novas gerações de músicos.

A nova força da música instrumental brasileira

O festival também aposta no diálogo entre tradição e modernidade ao escalar artistas que representam diferentes linguagens dentro da música instrumental contemporânea.

O gaitista Gabriel Grossi, reconhecido internacionalmente por sua técnica e inovação, chega como um dos nomes mais aguardados do evento. Já a Bixiga 70 leva ao palco sua mistura explosiva de afrobeat, jazz, música brasileira e grooves urbanos, reforçando como a cena instrumental nacional passou a dialogar diretamente com públicos mais jovens e conectados às tendências globais.

Em um cenário onde o streaming muitas vezes favorece músicas de consumo rápido, festivais como o de Rio das Ostras ajudam a lembrar que existe um público crescente em busca de experiências musicais mais orgânicas, sofisticadas e imersivas.

Também fazem parte da programação Igor Prado e Cris Crochemore, ampliando ainda mais a diversidade estética do palco e consolidando o espaço como um dos pontos centrais da edição deste ano.

Mas o impacto do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival já ultrapassa há muito tempo o aspecto puramente artístico.

A cada edição, o evento transforma completamente a dinâmica econômica da cidade, atraindo turistas de diferentes regiões do país e movimentando setores ligados à hotelaria, gastronomia, comércio e entretenimento.

Para Marcelo Ayres, presidente do Sindicomércio de Rio das Ostras, o festival se consolidou como peça estratégica para a economia local.

“O evento movimenta hotéis, restaurantes, bares e lojas em diferentes regiões da cidade. O comércio se prepara para receber esse público porque o Festival já faz parte da economia de Rio das Ostras e gera oportunidades para muitos setores”, afirma.

A percepção é compartilhada pelo setor gastronômico. Penhamara de Araújo Lima, dona e chef do Galleria Restaurante e Eventos, destaca como o festival altera diretamente o fluxo da cidade durante o feriadão.

“Quando o Festival acontece, o movimento aumenta muito e a cidade inteira sente esse crescimento. Para nós, da gastronomia, é um período importante de valorização do comércio local e geração de oportunidades”, explica.

A entrada da Petrobras como patrocinadora master da edição de 2026 também simboliza um novo momento para o festival.

Além de ampliar a estrutura do evento, a parceria fortalece a valorização da música brasileira dentro da programação e reforça a importância do investimento cultural em iniciativas que mantêm acesso gratuito ao público.

Em tempos em que festivais gigantescos frequentemente se tornam experiências cada vez mais elitizadas, o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival segue apostando em democratização cultural, ocupação urbana e circulação artística acessível.

O resultado é um evento que vai muito além dos shows. O festival ajuda a consolidar Rio das Ostras como destino cultural, fortalece a cadeia econômica local e mantém viva uma cena musical que continua influenciando artistas, produtores e públicos em diferentes gerações.

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Em meio ao excesso de conteúdos rápidos que dominam o entretenimento digital, o Palco Brasil Petrobras surge quase como um lembrete poderoso: algumas experiências musicais ainda precisam ser vividas ao vivo, sentidas no corpo e compartilhadas coletivamente.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.