ObraDigital expande operação para o Nordeste e Norte com nova sede

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A ObraDigital, uma das principais empresas independentes de gestão de direitos autorais e estruturação patrimonial da nova música urbana brasileira, acaba de anunciar oficialmente sua expansão para o Nordeste e Norte do país com a inauguração de sua nova sede em Fortaleza (CE).

O lançamento da operação aconteceu nessa quinta-feira (21), durante um coquetel exclusivo realizado no Vistta Rooftop, reunindo artistas, empresários, produtores e representantes da indústria musical.

Fundada em 2022 por Ionathan Palatnik, Bia Song e Claudio “C.Z” Zebral, a ObraDigital se consolidou nacionalmente pela atuação estratégica na gestão de direitos autorais, aquisição de catálogos musicais e fortalecimento de carreiras criativas dentro da música urbana brasileira. A empresa já administra obras de centenas de artistas e acumula mais de 100 bilhões de streams em catálogo.

A chegada ao Ceará representa um dos movimentos mais importantes da empresa desde sua criação e terá como destaque a atuação da empresária Bia Song e do executivo Leandro Macambira, que passa a liderar a operação da ObraDigital Nordeste.

Mineira, nascida no Vale do Jequitinhonha, Bia Song é hoje uma das principais referências femininas do mercado autoral brasileiro. Sócia-fundadora da ObraDigital, construiu sua trajetória na indústria musical a partir da ONErpm, onde liderou a expansão da empresa em Belo Horizonte (MG), desenvolvendo uma visão estratégica voltada à profissionalização e valorização dos artistas independentes. Atualmente, além de comandar a ObraDigital, também atua na gestão de carreira do cantor MC Braz e participa de projetos voltados ao fortalecimento da música periférica e urbana no Brasil.

“Muitos artistas ainda não conhecem o verdadeiro valor dos seus direitos autorais. Nossa missão é aproximar esse conhecimento da cena local e construir um mercado mais forte, transparente e sustentável para quem vive de música” - destaca Bia Song, sócia-fundadora da ObraDigital.

Já no Nordeste, a operação passa a ser liderada pelo empresário e diretor artístico Leandro Macambira, que assume como Diretor Executivo da ObraDigital Nordeste.

Natural de Maracanaú, no Ceará, Macambira iniciou sua trajetória no mercado musical em 2009 como cantor de funk e, pouco tempo depois, fundou a Agito Funk Produções. A experiência como artista despertou o interesse pelo lado empresarial da música, levando-o a atuar diretamente no desenvolvimento de carreiras, direção artística e gerenciamento de projetos musicais.

Em 2014, iniciou parceria com o cantor Rogerinho, consolidando uma trajetória empresarial de destaque no mercado musical e se tornando sócio do artista em projetos que hoje acumulam números expressivos nas plataformas digitais. Atualmente, Leandro também atua na gestão de artistas dos segmentos Hip Hop, Trap, Funk e Forró, além da venda de shows e desenvolvimento de novos talentos da cena nordestina.

“Receber a ObraDigital no Nordeste representa um passo muito importante para o fortalecimento do mercado musical da nossa região. O Nordeste sempre revelou talentos gigantes para o Brasil e agora teremos uma estrutura ainda mais forte para proteger, orientar e impulsionar esses artistas” - afirma Leandro Macambira.

O evento de inauguração contou com a presença de nomes conhecidos da música e da cena digital, como Felipe Beats, Gbang, Micael Lima, John Clay e Carol Ferraz, reforçando a conexão da empresa com diferentes segmentos do mercado artístico.

Para Ionathan Palatnik, a expansão representa um movimento natural da empresa diante do crescimento da cena musical nas duas regiões.

“Nordeste e Norte sempre foram territórios de potência cultural e artística. A chegada da ObraDigital em Fortaleza representa nossa intenção de estar próximos dos artistas que estão movimentando a nova música brasileira, oferecendo estrutura, visão estratégica e proteção para transformar talento em legado"

Já Claudio “C.Z” Zebral reforça que a expansão acompanha o crescimento da música urbana brasileira em escala nacional.

“A música urbana brasileira deixou de ser apenas um movimento artístico e se transformou em uma indústria poderosa. A ObraDigital chega ao Nordeste para estruturar essa nova geração de artistas, conectando criatividade, mercado e visão de longo prazo”.

Hoje, a ObraDigital atua diretamente na administração de direitos autorais, estruturação de catálogos, acompanhamento jurídico e organização patrimonial de artistas e produtores, sendo considerada uma das empresas mais relevantes da nova economia cultural brasileira.

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Entre os nomes presentes em seu ecossistema autoral estão artistas como MC PH, Kayblack, MC GP, MC Kadu, MC Luana, DRESSA e diversos expoentes da nova cena urbana.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.