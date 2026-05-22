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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Asfixia Social lança o inédito álbum 'Mess Bigger"

Quarto disco da banda paulista chega às plataformas em 21 de maio

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
22/05/2026 16:28

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Asfixia Social lança o inédito álbum 'Mess Bigger
Asfixia Social lança o inédito álbum 'Mess Bigger" crédito: Daniel Arantes

Com uma essência profundamente inquieta, o Asfixia Social não é uma banda que se acomoda no silêncio ou no conforto previsível do estúdio. A cada lançamento e turnê, o grupo paulista reforça sua posição como uma das vozes mais atentas e politizadas da cena contemporânea, mantendo o olhar fixo nas fissuras de um mundo em permanente estado de tensão.

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Enquanto grande parte da música atual tenta anestesiar ou escapar da realidade, o Asfixia Social faz exatamente o oposto: mergulha na desordem social para transformar o caos em linguagem artística. O que nasce nas ruas, nos becos, nas periferias e nos conflitos cotidianos é absorvido pela banda e devolvido em forma de manifesto sonoro.

Para o grupo, a música continua sendo um instrumento de denúncia, resistência e união coletiva. Essa visão se fortalece agora com Mess Bigger, quarto álbum da banda, que chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira (21) trazendo a síntese mais intensa da identidade construída ao longo de quase duas décadas de estrada.

Mais do que dar nome ao disco, a faixa Mess Bigger funciona como o coração emocional e político do projeto. A música traduz de maneira visceral a energia explosiva que o quinteto entrega nos palcos, transformando-se em uma espécie de impulso coletivo contra a apatia e o isolamento contemporâneo.

Executada ao vivo, a faixa ganha dimensão física. Ela deixa de ser apenas uma canção e passa a funcionar como um ponto de encontro entre corpos, vozes e resistência em um cenário onde a tecnologia muitas vezes aproxima virtualmente, mas afasta emocionalmente.

Nas oito faixas do álbum, o grupo formado por Kaneda Mukhtar, nos vocais e trompete, Thiko Garcia, na guitarra, Leo Oliveira, no baixo, Jahya, no saxofone, e Barba, na bateria, reafirma a escolha consciente de utilizar a arte como ferramenta de combate social e cultural.

“A gente faz um som pra unir todas as vertentes da cultura de rua e reverenciar sua raiz de luta. É essa mistura de hardcore, ragga, ska, punk, rap, metal e música brasileira que está no álbum”, explicou o vocalista Kaneda.

Essa mistura de gêneros nunca aparece no disco como mero exercício estético. Cada elemento sonoro existe para ampliar o impacto das mensagens que atravessam o álbum. O peso do hardcore encontra a cadência do reggae, o caos do punk conversa com o rap e o metal se mistura à musicalidade brasileira em uma construção sonora agressiva e extremamente urbana.

O discurso político da banda atinge um de seus momentos mais densos em Baião de Dois. A faixa combina baião, soul e metal em uma fusão pesada e ritualística, construída para denunciar a fome, a desigualdade e a necessidade urgente de justiça social.

Na música, a ancestralidade brasileira encontra o peso do rock para criar uma narrativa que transforma espiritualidade em enfrentamento. É um dos pontos mais fortes do álbum justamente por unir brutalidade sonora e profundidade simbólica sem perder autenticidade.

Revolutionary Rapport, faixa que abre o disco, funciona quase como uma transmissão clandestina de rádio periférica. O videoclipe acompanha a passagem da banda pela Europa em 2025, conectando grandes festivais, ocupações alternativas e espaços de resistência através da mesma urgência cultural.

A sensação transmitida pela faixa é a de movimento constante. Estradas, multidões, tensão política e pertencimento coletivo aparecem como partes inseparáveis da experiência do Asfixia Social.

A mistura entre funk carioca e hardcore explode em Capoeira-Karatê, talvez uma das músicas mais diretas do projeto em termos de identidade cultural. A faixa se transforma em um manifesto de insubmissão, lembrando que sobreviver e sonhar continuam sendo atos políticos em uma realidade marcada por exclusão e violência.

O discurso segue pesado em Walls Won’t Make You Safe, música que confronta a falsa sensação de segurança construída por muros, fronteiras e segregações sociais. A banda desmonta a ideia de paz sustentada pela exclusão e evidencia como o medo se tornou uma ferramenta política global.

A produção do álbum ficou nas mãos de Pedro Garcia, conhecido pelo trabalho com o Planet Hemp, em colaboração direta com a banda. O resultado amplia ainda mais a densidade sonora do projeto, mantendo o peso orgânico e a agressividade que se tornaram marcas registradas do grupo.

O disco também ganha força através das participações especiais. Entre os convidados aparecem Erick Jay, DJ vencedor de cinco títulos do World DJ Champion, Carlos PXT, beatmaker e produtor, Henrique Kehde, fundador do trio Monstro Extraordinário, além do multi-instrumentista Dendê Macedo.

Mais do que um álbum de protesto, Mess Bigger funciona como um retrato brutalmente honesto de uma geração atravessada por excesso de informação, desigualdade, colapso emocional e necessidade de pertencimento.

Em tempos onde parte da música pop prefere neutralidade para preservar números e algoritmos, o Asfixia Social escolhe o risco. Escolhe o enfrentamento. Escolhe transformar barulho em consciência coletiva.

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As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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