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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Head Media e Podpah Records lançam parceria estratégica em novo projeto mus

Programa 'SALA' estreou com apresentação de Rael e aposta em performances ao vivo com padrão técnico de estúdio

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
22/05/2026 15:22

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Head Media e Podpah Records lançam parceria estratégica em novo projeto musical - (crédito: Natã Figueiredo)
Head Media e Podpah Records lançam parceria estratégica em novo projeto musical crédito: Natã Figueiredo

A indústria musical brasileira acaba de ganhar um novo movimento estratégico a partir da parceria entre Head Media e Podpah Records. As empresas uniram forças para a produção do programa musical SALA, novo formato audiovisual que estreou no YouTube com apresentação ao vivo do cantor Rael.

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Dentro do projeto, a Head Media assume toda a engenharia sonora das gravações, incluindo captação de áudio, edição, mixagem e masterização das performances registradas nos estúdios da Podpah Records. A proposta é entregar um padrão técnico de lançamento oficial para conteúdos pensados exclusivamente para circulação digital em larga escala.

O SALA nasce com a proposta de aproximar artistas e público em uma atmosfera intimista. Gravado em um cenário que remete a uma sala de estar, o programa aposta em apresentações ao vivo com banda, arranjos inéditos e releituras de músicas conhecidas ou lançamentos recentes dos convidados.

O episódio de estreia é protagonizado por Rael, artista que já possui histórico de colaboração com a Head Media em diferentes produções musicais. Essa conexão anterior ajudou a fortalecer a identidade criativa do projeto logo em seu lançamento.

Segundo Luca Bonchristiano, diretor comercial e um dos sócios da Head Media, o programa exige um trabalho técnico minucioso para transformar apresentações ao vivo em conteúdos com padrão fonográfico profissional.

“Nosso trabalho começa na captação junto ao time do Podpah e segue por todas as etapas do tratamento do áudio. A gente edita, sincroniza com o vídeo, trabalha a mixagem para encontrar a melhor sonoridade e finaliza com a masterização, que dá peso e presença ao material”, afirmou.

A parceria também envolve nomes ligados ao trio Los Brasileros, reconhecido internacionalmente por trabalhos ao lado de artistas da música latina e do pop global. Marcelinho Ferraz destacou o potencial criativo do projeto e a intenção de construir uma experiência musical diferenciada dentro do ambiente digital.

Criado por Igor Cavalari, conhecido como Igão, Thiago Marques, o Mítico, e pelo empresário Victor Assis, o Podpah ampliou significativamente sua atuação nos últimos anos ao transformar o podcast em um dos maiores ecossistemas de entretenimento digital do Brasil. Agora, com a criação da Podpah Records, o grupo fortalece sua presença dentro do mercado fonográfico por meio de projetos voltados à produção, difusão e discussão da música brasileira em diferentes estilos e gerações.

“A criação da Podpah Records é um movimento natural e estratégico para nós. O Podpah sempre foi um espaço muito ligado à música. Agora buscamos ocupar um espaço para falar, produzir e criar música com longo alcance e representatividade”, afirmou Victor Assis, CEO do Grupo Podpah.

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Fundada em 2012, a Head Media consolidou-se como um dos principais hubs de produção musical do país, acumulando bilhões de plays em projetos assinados por sua equipe e conexões com profissionais envolvidos em conquistas recentes no Grammy e no Latin Grammy.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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