Balara lança 'Algo Me Diz' com Jorge Vercillo e amplia alcance da nova MPB

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor Jorge Vercillo acaba de apresentar ao público Algo Me Diz, novo single em parceria com Balara. A faixa já está disponível nas plataformas digitais e chega acompanhada de um videoclipe gravado de forma intimista na residência de Vercillo, revelando bastidores da conexão artística entre dois nomes de diferentes gerações da música brasileira.

Com mais de três décadas de trajetória e sucessos como Monalisa, Ela Une Todas as Coisas, Homem Aranha e Final Feliz, Jorge Vercillo encontrou na composição assinada por Balara uma combinação rara entre sensibilidade emocional, sonoridade acessível e atmosfera contemporânea.

“O que me chamou atenção foi principalmente esse mote, ‘Algo Me Diz’. Isso abre muitas possibilidades, deixa em aberto muitas questões e é muito instigante. A letra é muito boa, a melodia é muito boa”, afirmou Jorge Vercillo sobre a escolha da canção.

A colaboração também evidencia o crescimento vivido por Balara dentro da cena independente nacional. O artista ultrapassa atualmente a marca de 700 mil ouvintes mensais no Spotify, soma mais de 47 milhões de streams em mais de 160 países e ainda acumula reconhecimentos importantes da Associação Brasileira da Música Independente (ABMI).

“Ter o Jorge Vercillo escolhendo e gravando uma música minha é algo muito significativo. Ser reconhecido por um dos maiores artistas da MPB de todos os tempos é uma grande honra e também uma validação artística muito forte”, destacou Balara.

Misturando elementos de MPB, pop e influências sutis de reggae, Algo Me Diz aposta em uma atmosfera emocional e leve para abordar temas como amor, vulnerabilidade e intuição. A produção investe em arranjos orgânicos, forte apelo melódico e uma interpretação marcada pela sintonia construída entre os dois artistas ao longo da gravação.

O videoclipe amplia ainda mais essa proposta intimista ao registrar o encontro de maneira espontânea e pessoal. Gravado na casa de Jorge Vercillo, o audiovisual destaca momentos descontraídos da parceria, os arranjos no violão e a química vocal que sustenta toda a faixa.

Além do peso artístico da colaboração, o lançamento chega impulsionado pelo histórico já consolidado da composição nas plataformas digitais. Antes mesmo desta nova versão, Algo Me Diz já acumulava mais de 20 milhões de reproduções no Spotify, tornando-se uma das músicas de maior alcance da trajetória de Balara até aqui.

Confira:

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