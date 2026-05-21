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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Um Baita Festival 2026 chega em Campinas com encontro de clássicos do rock

Marca Estrella Galicia será a cerveja oficial do festival e assina ativações exclusivas em um dos principais encontros de rock do interior paulista

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
21/05/2026 17:22

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Um Baita Festival 2026 chega em Campinas com encontro de clássicos do rock - (crédito: @jvportugal)
Um Baita Festival 2026 chega em Campinas com encontro de clássicos do rock crédito: @jvportugal

A marca de cerveja Estrella Galicia amplia sua atuação no território da música ao anunciar parceria com o Um Baita Festival 2026, que acontece no próximo dia 23 de maio, na Fazenda Santa Margarida, na região de Campinas (SP). Como cerveja oficial do evento, a marca terá exclusividade na categoria e presença integrada em toda a experiência do festival, reforçando sua estratégia de conexão com o público por meio da música, do entretenimento e de grandes encontros culturais.

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Com lineup que reúne nomes como Samuel Rosa, CPM 22, Raimundos, Detonautas, Biquini, Chico Chico e Nando Reis, o festival promete movimentar Campinas, interior de São Paulo, ao reunir diferentes gerações do rock nacional em uma experiência que combina música, lifestyle e experiências premium.

A marca inclui bar autoral onde o público poderá degustar os rótulos Estrella Galicia Lager, Estrella Galicia 0,0 e Estrella Galicia 0,0 Tostada, reforçando a proposta da marca de oferecer diferentes experiências cervejeiras para variados perfis e momentos de consumo.

“O território da música segue sendo uma plataforma estratégica para a Estrella Galicia no Brasil. Buscamos estar presentes em projetos que criem conexões genuínas com o público e entreguem experiências completas, combinando cultura, entretenimento e cerveja de qualidade. Um Baita Festival chega para fortalecer ainda mais essa construção”, afirma Renata Cecco, diretora de marketing da Estrella Galicia no Brasil.

A iniciativa dá continuidade ao movimento da marca de consolidar sua presença em grandes projetos musicais no país. Atualmente, a cervejaria está presente na turnê Djavan 50 anos e, no último ano, foi a cerveja oficial das turnês Tempo Rei, de Gilberto Gil, e CAJU, da cantora Liniker.

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A cervejaria ainda é marca fundadora do PodPah Records, nova vertical musical do Grupo PodPah, posicionada como a Casa da Música no PodPah.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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