Rod Melim aposta em sonoridade acústica no single 'Como Se o Amanhã Não Fos

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor e compositor carioca Rod Melim lança, no próximo dia 14 de maio, Como Se o Amanhã Não Fosse Chegar, primeiro single do projeto Inimaginável Acústico. A faixa aposta em uma construção minimalista para destacar voz, violão e interpretação. Com atmosfera acolhedora, a composição aborda temas como autoconsciência, propósito e valorização do presente.

“Eu me identifico muito com essa música porque ela traz questionamentos importantes sobre como estamos vivendo e o que realmente valorizamos”, afirma Rod.



A gravação do violão ficou por conta de Dudu Castilhol, enquanto a mixagem e masterização foram assinadas por Vitor Farias, que priorizou nuances emocionais e espaços de silêncio na produção.

Escrita por Rod Melim em parceria com Lucas Pierro e Gabriel Geraissati, a faixa apresenta um refrão de forte apelo emocional: “Eu quero é viver como se o amanhã não fosse chegar”.

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O lançamento abre oficialmente os trabalhos de Inimaginável Acústico, projeto que reforça a conexão do artista com formatos mais orgânicos e intimistas.



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