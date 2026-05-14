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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Rod Melim aposta em sonoridade acústica no single 'Como Se o Amanhã Não Fos

Faixa inaugura o projeto 'Inimaginável Acústico'

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Colunista
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
14/05/2026 16:21

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Rod Melim aposta em sonoridade acústica no single 'Como Se o Amanhã Não Fos - (crédito: Brunini)
Rod Melim aposta em sonoridade acústica no single 'Como Se o Amanhã Não Fos crédito: Brunini

O cantor e compositor carioca Rod Melim lança, no próximo dia 14 de maio, Como Se o Amanhã Não Fosse Chegar, primeiro single do projeto Inimaginável Acústico. A faixa aposta em uma construção minimalista para destacar voz, violão e interpretação. Com atmosfera acolhedora, a composição aborda temas como autoconsciência, propósito e valorização do presente.

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“Eu me identifico muito com essa música porque ela traz questionamentos importantes sobre como estamos vivendo e o que realmente valorizamos”, afirma Rod.

A gravação do violão ficou por conta de Dudu Castilhol, enquanto a mixagem e masterização foram assinadas por Vitor Farias, que priorizou nuances emocionais e espaços de silêncio na produção.

Escrita por Rod Melim em parceria com Lucas Pierro e Gabriel Geraissati, a faixa apresenta um refrão de forte apelo emocional: “Eu quero é viver como se o amanhã não fosse chegar”.

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O lançamento abre oficialmente os trabalhos de Inimaginável Acústico, projeto que reforça a conexão do artista com formatos mais orgânicos e intimistas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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