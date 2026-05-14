Bressan transforma memória afetiva popular em identidade artística

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor e compositor Bressan lança no próximo dia 15 de maio a faixa Esquadrilha da Fumaça, música que marca um novo momento da Pagodeira BR — projeto que vem se consolidando dentro do pagode contemporâneo ao unir referências populares brasileiras, experiências presenciais e forte conexão com as periferias urbanas. O pré-save já está disponível.



Construída a partir de elementos de brasilidade e memória afetiva, a música revisita o imaginário popular dos anos 1990 e início dos anos 2000 ao dialogar com referências como Segura o Tchan, Boquinha da Garrafa e Pau que Nasce Torto, sucessos que atravessaram gerações e ocuparam um espaço relevante na cultura popular brasileira.

Mais do que reproduzir nostalgia, Bressan utiliza essas referências como ferramenta de identificação coletiva. O artista transforma lembranças populares em linguagem contemporânea, aproximando diferentes gerações através de uma estética acessível, bem-humorada e construída para o convívio social. Essa proposta se tornou a espinha dorsal da Pagodeira BR, label criada pelo cantor e que vem crescendo justamente por apostar em experiências comunitárias, clima de boteco, pagode de mesa e gravações realizadas fora dos espaços tradicionais da indústria musical.

O projeto mistura releituras de clássicos com músicas autorais, mantendo uma identidade marcada pela informalidade e pela proximidade com o público.

As edições anteriores ajudam a contextualizar o crescimento do projeto. A primeira gravação, Pagodeira BR – Paraisópolis, realizada na zona sul de São Paulo, estabeleceu a proposta de levar a música para dentro das comunidades. Em seguida vieram Pagodeira BR – Copa do Mundo, gravada na zona leste paulistana, e Pagodeira BR – Clandestina, registrada no Clube do Minhoca, incorporando humor popular, participação de sósias e interação espontânea com o público.

Agora, a próxima etapa da label será registrada no dia 14 de junho, dentro de uma comunidade em Guarulhos (SP). A escolha reforça o posicionamento do artista de aproximar o projeto dos territórios onde o pagode popular permanece vivo como prática social, cultural e coletiva.

Além das gravações, a Pagodeira BR também segue ampliando sua presença ao vivo. Nos dias 28 de maio e 31 de junho, Bressan leva o projeto novamente ao Clube do Minhoca, no centro da capital paulista, em apresentações que misturam repertório popular, ambiente descontraído e participação intensa do público.

Com mais de 6 milhões de visualizações e ouvintes acumulados nas redes sociais, Bressan vem construindo sua trajetória de forma orgânica, sustentando uma estratégia baseada em constância de lançamentos, presença territorial e fortalecimento de comunidade em torno da Pagodeira BR.

Lançamento: “Esquadrilha da Fumaça”

Data: 15 de maio de 2026

Disponível em: plataformas digitais

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Pagodeira BR – Shows

Datas: 28 de maio e 31 de junho de 2026

Local: Clube do Minhoca

Ingressos: Sympla

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.