Vocalista do 'Caldeirão com Mion', Thais Piza lança EP sobre amor

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O público acostumado a ver Thais Piza nos palcos dos musicais e na televisão agora conhecerá um lado ainda mais íntimo da artista. Nesta quinta-feira (14), ela lança o EP eu tô me achando cafona, projeto autoral que aborda dores amorosas sem filtros. A cantora troca o glamour das grandes produções por uma narrativa emocional direta. O trabalho marca uma nova etapa em sua carreira. E coloca a sinceridade no centro das canções.

Reconhecida por trabalhos em grandes montagens do teatro musical brasileiro, Thais decidiu revisitar suas próprias emoções para construir o novo repertório. O EP reúne quatro faixas conectadas por histórias de desilusão, saudade e reconstrução. A artista afirma que quis criar músicas capazes de acolher sentimentos reais. “As pessoas estão cansadas de fingir que não sentem nada”, comenta. O projeto surge justamente como oposição à superficialidade dos relacionamentos modernos. Segundo Thais, a inspiração veio após conversas sinceras com fãs e pessoas próximas.

Ao perguntar por que as pessoas escutam música, ela percebeu que a resposta mais verdadeira sempre acabava chegando ao mesmo ponto: sofrimento amoroso. “Todo mundo quer uma música pra chorar escondido no quarto ou no carro”, brinca a cantora. A partir dessa percepção, nasceu o conceito do EP. O trabalho assume o romantismo sem ironia. E faz da vulnerabilidade sua principal força narrativa.

A cantora acredita que expor fragilidades se tornou quase um ato de resistência. “Hoje parece obrigatório ser frio, desapegado e inabalável. Eu quis cantar exatamente sobre o contrário”, afirma. Para Thais, assumir cicatrizes emocionais também pode ser libertador. As músicas exploram sentimentos como abandono, mágoa e esperança. Sempre com interpretações intensas e carregadas de emoção. A experiência nos palcos ajuda a transformar cada faixa em uma pequena cena dramática.

Na produção musical, Thais reuniu nomes consagrados da cena brasileira. O projeto tem colaboração de Tuca Alves, Gustavo Salgado, André Abujamra e Giu Daga. A proposta era criar uma sonoridade orgânica, elegante e emocionalmente próxima do ouvinte. A cantora acompanhou todas as etapas do processo criativo. “Queria que cada detalhe traduzisse exatamente o que eu estava sentindo”, explica. O resultado é um trabalho sofisticado sem perder espontaneidade.

O EP também traz uma parceria especial com Igor Godoi. A colaboração nasceu da amizade entre os artistas e da vontade antiga de dividirem uma música. “Sempre admirei muito o Igor. Nossas vozes conversam de um jeito muito natural”, diz Thais. O dueto promete emocionar os fãs pela entrega vocal e pela sintonia entre os dois cantores. A faixa reforça o clima romântico e melancólico do projeto.

Além da música, a artista aposta forte no audiovisual para ampliar o universo do EP. Videoclipes e lyric videos foram planejados para funcionar como extensão da narrativa emocional do álbum. O conceito visual tem direção estética do fotógrafo Rodolfo Magalhães. As imagens exploram romantismo, delicadeza e intensidade emocional. A proposta é criar uma experiência sensorial completa para o público. Tudo alinhado ao tom confessional das músicas.

Paralelamente ao lançamento musical, Thais também se prepara para estrear no espetáculo Vindos de Longe, versão brasileira de Come From Away. A montagem chega aos palcos em junho, no Teatro Ruth Escobar. Sob direção de Rafael Gomes, a peça retrata histórias reais de solidariedade em um momento de crise mundial.

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Thais viverá Beverly, personagem inspirada em uma das pioneiras da aviação comercial. A artista celebra a possibilidade de equilibrar teatro e música em sua carreira.



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