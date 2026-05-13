Referência em imobiliária, Jamil Rahme recebe título em Belo Horizonte

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O engenheiro civil incorporador Jamil Rahme recebeu o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte, concedido pela Câmara Municipal da capital mineira. A homenagem reconhece sua trajetória de mais de quatro décadas dedicada à incorporação imobiliária, à formação de profissionais do setor e ao desenvolvimento econômico gerado pela atividade.

A honraria reforça a importância de Rahme para o mercado imobiliário brasileiro. Ao longo da carreira, ele realizou mais de 120 incorporações e construiu uma atuação marcada pela combinação entre experiência prática, educação especializada e formação de novos incorporadores. Segundo informações apresentadas em reunião de apuração, Jamil iniciou sua atuação acadêmica em 1999, ao criar um curso voltado à incorporação de edifícios diante da carência de formação específica na área.

Desde então, sua trajetória na educação imobiliária ganhou escala. De acordo com Rahme, cerca de 19 mil incorporadores foram formados em turmas presenciais ao longo dos anos, além de um número ainda maior de alunos no formato EAD após a pandemia. O trabalho também se expandiu para mentorias em grupo, mentorias individuais e uma pós-graduação em incorporação imobiliária em parceria com a Unifatec, chancelada pelo MEC.

Para Jamil Rahme, o título representa mais do que uma homenagem pessoal. Ele simboliza o reconhecimento de uma trajetória voltada à profissionalização de um setor essencial para a geração de empregos, renda e desenvolvimento urbano.

“Esse reconhecimento é resultado de uma vida dedicada à incorporação imobiliária. A homenagem tem um valor muito especial porque representa também o impacto de todos os profissionais formados, dos empreendimentos realizados e da contribuição que essa atividade gera para as cidades”, afirma Jamil Rahme.

A cerimônia reuniu representantes de entidades de classe, profissionais do mercado e ex-alunos. Durante a solenidade, foram destacados depoimentos sobre a influência de Rahme na formação de incorporadores e no fortalecimento técnico do setor imobiliário. Segundo relato feito durante a reunião de apuração, o vereador responsável pela proposição do título também foi aluno de Jamil.

A incorporação imobiliária é apontada por Rahme como uma atividade de alto impacto econômico, capaz de movimentar diferentes áreas da cadeia produtiva. Cada empreendimento envolve setores como construção civil, engenharia, arquitetura, direito imobiliário, vendas, fornecedores, indústria de materiais e mão de obra direta e indireta.

“A incorporação imobiliária movimenta uma cadeia enorme. Quando um empreendimento nasce, ele gera trabalho, ativa fornecedores, impulsiona serviços e contribui para o desenvolvimento da região onde está inserido”, destaca.

Além da atuação prática no mercado, Jamil Rahme consolidou sua presença como mentor e educador. Sua metodologia busca preparar profissionais para atuar com mais segurança técnica, jurídica e estratégica em um segmento que exige conhecimento especializado.

Segundo ele, a profissionalização da incorporação imobiliária é um fator decisivo para a criação de empreendimentos mais sólidos e para o crescimento sustentável do setor.

“O incorporador precisa estar bem informado. Conhecimento é o que permite transformar oportunidades em empreendimentos viáveis, seguros e capazes de gerar valor para a sociedade”, afirma.

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Com o título recebido, Jamil Rahme passa a ter sua contribuição reconhecida também de forma institucional. A homenagem consolida sua trajetória como um dos nomes relevantes da incorporação imobiliária no país e reforça seu papel na formação de profissionais que atuam diretamente no desenvolvimento das cidades brasileiras.



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