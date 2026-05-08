DAY LIMNS apresenta show '7 Vidas' no Rio e lança novo clipe 'Marquinha'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Reconhecida como uma das vozes mais potentes e autênticas da nova geração do pop nacional e "caneta de ouro" por trás de hits de grandes nomes da música brasileira, a ex-finalista do The Voice Brasil, DAY LIMNS, desembarca no Rio de Janeiro. A artista sobe ao palco do Teatro Cesgranrio neste sábado (9) para apresentar o seu novo e aguardado show, 7 Vidas, espetáculo que marca o ápice de sua transição artística para uma fase muito mais expansiva, luminosa e pulsante: a consagração de sua Era Solar.

O espetáculo promete ser uma experiência direta, catártica e emocionante, feita para o público cantar alto e viver cada música de perto. No repertório, os fãs cariocas vão poder revisitar canções que marcaram a trajetória e a identidade introspectiva e emo da artista — como 7 Vidas, Cacos, Inconsequente e Fugitivos —, que agora se encontram no palco com a energia celebrativa e magnética dos seus novos lançamentos.

Um dos pontos altos do show será a performance do novo single da cantora, Marquinha. Dando continuidade ao fenômeno Imagina (que conquistou o Top Viral 50 do Spotify no Brasil e em Portugal), a nova faixa é um pop urbano sexy que equilibra brilhantemente "putaria e poesia". Explorando o desejo como linguagem, a música retrata aquelas conexões rápidas e intensas, prometendo elevar a temperatura do espetáculo com sua letra afiada e batida envolvente.

A apresentação no Rio de Janeiro consolida um momento de consagração e virada estrutural na carreira da cantora. O show na capital fluminense chega logo após o sucesso absoluto da passagem da turnê pela região sul do Brasil no mês de abril, onde DAY arrastou multidões em uma maratona de apresentações por Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, comprovando o impacto massivo de sua nova era.

Para coroar a noite carioca, o espetáculo contará com uma participação de peso: King Saints. Atualmente em grande evidência no cenário pop, embalada por seus trabalhos com Anitta, King subirá ao palco carioca ao lado de DAY LIMNS. Juntas, elas apresentarão a potente vadias do submundo, feat explosivo que integra a elogiada mixtape músicas para marolar, de King Saints.

Somando-se ao time de convidados, o rapper Kawe, um dos maiores nomes do cenário urbano atual, também marca presença. Kawe e DAY, que já dividem single em parceria, prometem uma performance eletrizante que reforça a habilidade da artista em transitar entre o pop, o rock e o urban.

DAY LIMNS lança novo clipe de 'Marquinha'

Nesta sexta-feira (8) a “era solar” de DAY LIMNS ganha mais um capítulo com a estreia do videoclipe de Marquinha. Apostando em uma estética quente, intensa e carregada de simbolismos, a cantora amplia no audiovisual toda a atmosfera de desejo e liberdade apresentada na faixa. O lançamento reforça a nova identidade artística da artista, marcada por sensualidade, luz e emoção à flor da pele.

Depois do sucesso de IMAGINA, a cantora mergulha em um universo ainda mais provocante e sensorial. Em Marquinha, a cantora traduz aquelas conexões rápidas e arrebatadoras que deixam marcas profundas, mesmo quando não duram. O videoclipe acompanha essa narrativa de maneira imagética, explorando o contraste entre fantasia, intensidade e vulnerabilidade.

A música mistura pop urbano com uma linguagem romântica e ousada, sustentada pelo conceito que DAY resume como “putaria e poesia”. No clipe, essa dualidade aparece em cenas carregadas de tensão, flerte e liberdade estética, criando uma experiência visual que conversa diretamente com a energia da canção. A produção aposta em elementos solares e em uma atmosfera quase hipnótica para representar o calor dessas relações passageiras.

Marquinha também funciona como uma continuação simbólica de IMAGINA, tanto na sonoridade quanto nas referências presentes na letra. Versos provocativos e cheios de atitude ajudam a construir uma narrativa sedutora, enquanto o audiovisual amplia a sensação de proximidade e desejo.

A proposta é transformar emoções intensas em imagens que dialogam com a geração que acompanha DAY LIMNS desde o início da carreira.

Consolidada como uma das artistas mais versáteis do pop nacional atual, DAY LIMNS usa a “era solar” para reafirmar sua constante transformação artística. Com Marquinha, ela entrega não apenas uma nova música, mas um universo visual completo, onde sensualidade, fantasia e autenticidade caminham juntas. O videoclipe chega como mais uma peça importante dessa fase expansiva, vibrante e cada vez mais conectada à identidade da cantora.

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DAY LIMNS apresenta o show '7 VIDAS' no Rio de Janeiro

Local: Teatro Cesgranrio

Endereço: Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio Comprido - Rio de Janeiro/RJ.

Data e Horário: 09 de maio de 2026 (sábado), às 20h

Classificação Indicativa: 16 anos.



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