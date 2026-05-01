Maskavo revisita o álbum 'Já' e lança nova versão de 'Freio de Mão'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O Maskavo lançou à meia-noite desta sexta-feira (1º) uma nova versão de Freio de Mão, música que integra o álbum Já (2000), trabalho que completa 25 anos e volta ao centro da narrativa da banda no projeto Maskavo 25 Anos Já.

Mais do que um exercício de celebração, a releitura se insere em um movimento recorrente no mercado musical: a revalorização de catálogos consolidados como forma de manter a conexão com o público e atualizar repertórios para o ambiente digital. No caso do Maskavo, o ponto de partida é um disco que marcou sua consolidação nacional e ajudou a definir sua identidade dentro do reggae brasileiro.

Formado em Brasília e radicado em São Paulo desde o início dos anos 2000, o grupo construiu uma trajetória consistente ao aproximar a estética jamaicana de uma linguagem mais melódica e acessível, alcançando diferentes gerações com canções como Um Anjo do Céu e Asas.

A nova versão de Freio de Mão preserva a base da composição original, mas propõe uma leitura mais enxuta. A produção, assinada por Alexandre Campos em conjunto com a banda, reduz o uso de camadas e aproxima o fonograma da experiência de palco, evidenciando a sonoridade atual do grupo.

“A gente quis manter o sentimento original da música, mas com a sonoridade que temos hoje, mais próxima do que acontece no palco”, afirma Prata, guitarrista do Maskavo.

A escolha da faixa também revela um olhar interno sobre a própria trajetória. Composta nos primeiros anos da banda, Freio de Mão remete ao período em que o grupo ainda construía sua identidade artística.

“Cada música funciona como uma fotografia na memória, registrando fases da vida tanto para quem compõe quanto para quem escuta”, diz Marceleza, vocalista do Maskavo.

Além do lançamento nas plataformas digitais, a faixa é acompanhada por um videoclipe gravado em Cotia (SP), que combina a performance da banda com imagens de um fusca preparado para arrancadas. A proposta visual, que contrapõe a leveza da música à intensidade das cenas, amplia o alcance do projeto nas plataformas de vídeo.

Ao revisitar o álbum Já, o Maskavo reativa um repertório que segue presente em sua agenda de shows e na memória do público, ao mesmo tempo em que prepara novos lançamentos. A banda já trabalha na pré-produção de material inédito e avalia futuros projetos audiovisuais.

Sobre o Maskavo

Com mais de duas décadas de carreira, o Maskavo é um dos nomes mais consistentes do reggae brasileiro. Formada em Brasília e radicada em São Paulo, a banda ganhou projeção nacional com o álbum Já (2000), que reuniu canções que atravessaram gerações e permanecem como referência dentro do gênero.

Confira:

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