DAY LIMNS lança 'Marquinha' e transforma desejo em nova fase

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A cantora e compositora DAY LIMNS acaba de lançar o single Marquinha, faixa que aprofunda os desdobramentos de sua chamada “era solar” e dá sequência ao momento de alta visibilidade impulsionado pelo desempenho de Imagina no Top Viral 50 do Spotify no Brasil e em Portugal.

Se no trabalho anterior a artista operava em uma lógica mais atmosférica, aqui o direcionamento é mais direto: Marquinha organiza sua narrativa em torno do desejo como linguagem, explorando relações intensas, imediatas e, por vezes, efêmeras.

“‘Marquinha’ é sobre aquelas conexões irresistíveis que acontecem rápido e com muita intensidade. É quando tudo parece mágico entre duas pessoas, mas na realidade não se sustenta da mesma forma”, explica DAY LIMNS.

A faixa se apoia em uma construção que equilibra sensualidade e intenção estética, sintetizada pela própria artista na expressão “putaria e poesia”. O resultado é um pop urbano de forte apelo sensorial, que utiliza elementos líricos e sonoros para criar uma experiência de impacto imediato.

A composição reforça esse caminho ao trabalhar com imagens diretas e provocativas, como em “só com meu toque, teu ego inflama” e “para de imaginar”, criando uma continuidade temática com o single anterior e consolidando a coerência dessa fase.

Mais do que uma mudança pontual, Marquinha evidencia um movimento mais amplo na trajetória de DAY LIMNS, que passa a estruturar seus lançamentos a partir de um eixo conceitual consistente, articulando identidade, estética e discurso em um mesmo campo.

Finalista do The Voice Brasil em 2017, a artista construiu uma carreira que vai além da performance, consolidando-se também como compositora para grandes nomes do pop nacional e como uma voz ativa de uma geração que busca representação e identidade na música.

Confira:

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