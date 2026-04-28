Dougllas Fernanddo prestigia gravação de 'Elas com Elas' em Pernambuco

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A Estação Ferroviária de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, serviu de cenário na última quarta-feira (22), para um dos encontros mais aguardados da música regional: a gravação do projeto audiovisual Elas Com Elas. Idealizado por Priscila Senna, o evento reuniu as principais vozes femininas do brega e contou com a presença de nomes do cenário artístico, entre eles o cantor e influenciador Dougllas Fernanddo.

Conhecido pelo público também por sua forte atuação digital, Dougllas foi destaque na área VIP e chamou a atenção ao chegar com um visual moderno, apostando no contraste entre o branco e uma sobreposição em vermelho. O artista, que recentemente dividiu o palco com a Musa em um show para 20 mil pessoas em sua cidade natal, Vitória de Santo Antão, fez questão de atender os fãs antes de seguir para os bastidores da gravação.

No camarim, o clima foi de celebração e networking. Dougllas registrou momentos ao lado de Priscila Senna, Talita Mel e da influenciadora Dany Moraes, a Fadinha. Para o cantor, estar presente na reunião de potências como Tayara Andreza, Eduarda Alves e as demais vozes do projeto teve um peso emocional. "Conheço todas elas apenas pela voz e não consigo fingir costume quando estou junto", revelou o artista.

A noite também reuniu figuras conhecidas do universo de Carlinhos Maia, como Marco Gaga, e administradores de grandes páginas de entretenimento, como o Brega Pop. A movimentação de Dougllas nos bastidores reforça sua inserção no primeiro escalão do gênero, onde transita entre a influência nas redes sociais e a carreira nos palcos.

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Atualmente, o cantor dedica sua agenda à finalização de um novo álbum de estúdio com 15 faixas. O projeto, que promete uma fusão entre forró e pagode, é a grande aposta de Dougllas Fernanddo para o segundo semestre de 2026, buscando consolidar os números expressivos que já ostenta no Instagram, onde ultrapassa a marca de 1 milhão de seguidores.

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