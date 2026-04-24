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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Autor de hits do Maneva, DEKO lança 'Seja Para Mim' em versão lo-fi

Compositor com mais de 400 milhões de plays disponibiliza releitura nas plataformas digitais e fortalece carreira solo

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
24/04/2026 12:14

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Autor de hits do Maneva, DEKO lança 'Seja Para Mim' em versão lo-fi - (crédito: Divulgação)
Autor de hits do Maneva, DEKO lança 'Seja Para Mim' em versão lo-fi crédito: Divulgação

Conhecido por assinar sucessos do Maneva, o cantor e compositor DEKO lançou sua nova versão de Seja Para Mim, já disponível nas plataformas digitais e acompanhada de videoclipe no YouTube. O trabalho reforça a fase em que o artista transforma reconhecimento nos bastidores em presença crescente como intérprete.

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Com mais de 400 milhões de plays acumulados como autor, DEKO tem no currículo músicas como Lágrimas de Alegria, indicada ao Grammy Latino e gravada por Maneva e Natiruts, além de Tô de Pé e Corre Pro Meu Mar. As composições contribuíram para ampliar o alcance popular do reggae brasileiro nos últimos anos.

Na releitura de Seja Para Mim, o artista aposta em uma estética contemporânea marcada pelo lo-fi, com arranjos minimalistas, produção delicada e atmosfera intimista. A proposta atualiza a canção para novas formas de consumo musical sem romper com sua essência melódica.

“Regravar ‘Seja Para Mim’ foi um presente e um desejo antigo. Vi essa música nascendo no Maneva e sempre soube que ela seria um sucesso”, afirma DEKO.

Segundo ele, o projeto nasceu da vontade de unir influências pessoais e tendências atuais de linguagem sonora: “Quando comecei com a vontade de unir o reggae com essa estética puxada pro lo-fi, nasceu a ideia de experimentar canções nesse processo”.

A produção musical leva a assinatura do Lunar Estúdios, formado por Lucas Ferreira, Marcelo Busser e Fernando Gato, baixista do próprio Maneva. O videoclipe foi produzido pelas agências Área 51 e Wog Visual, com direção de Mazza.

Com o lançamento, DEKO reafirma uma trajetória versátil ao unir repertório forte, leitura contemporânea e identidade artística em expansão.

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