Autor de hits do Maneva, DEKO lança 'Seja Para Mim' em versão lo-fi

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Conhecido por assinar sucessos do Maneva, o cantor e compositor DEKO lançou sua nova versão de Seja Para Mim, já disponível nas plataformas digitais e acompanhada de videoclipe no YouTube. O trabalho reforça a fase em que o artista transforma reconhecimento nos bastidores em presença crescente como intérprete.

Com mais de 400 milhões de plays acumulados como autor, DEKO tem no currículo músicas como Lágrimas de Alegria, indicada ao Grammy Latino e gravada por Maneva e Natiruts, além de Tô de Pé e Corre Pro Meu Mar. As composições contribuíram para ampliar o alcance popular do reggae brasileiro nos últimos anos.

Na releitura de Seja Para Mim, o artista aposta em uma estética contemporânea marcada pelo lo-fi, com arranjos minimalistas, produção delicada e atmosfera intimista. A proposta atualiza a canção para novas formas de consumo musical sem romper com sua essência melódica.

“Regravar ‘Seja Para Mim’ foi um presente e um desejo antigo. Vi essa música nascendo no Maneva e sempre soube que ela seria um sucesso”, afirma DEKO.

Segundo ele, o projeto nasceu da vontade de unir influências pessoais e tendências atuais de linguagem sonora: “Quando comecei com a vontade de unir o reggae com essa estética puxada pro lo-fi, nasceu a ideia de experimentar canções nesse processo”.

A produção musical leva a assinatura do Lunar Estúdios, formado por Lucas Ferreira, Marcelo Busser e Fernando Gato, baixista do próprio Maneva. O videoclipe foi produzido pelas agências Área 51 e Wog Visual, com direção de Mazza.

Com o lançamento, DEKO reafirma uma trajetória versátil ao unir repertório forte, leitura contemporânea e identidade artística em expansão.

Confira:

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