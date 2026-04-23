Maskavo celebra 25 anos com show gratuito em SP e revisita clássico

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Responsável por ampliar o alcance popular do reggae brasileiro no início dos anos 2000, o Maskavo celebra 25 anos de carreira em um momento que combina memória afetiva e renovação artística. A banda se apresenta gratuitamente em São Paulo, no próximo 26 de abril, e lança a releitura de Freio de Mão em 1º de maio.

Dona de sucessos como Um Anjo do Céu, Asas e Quero Ver, a banda construiu um catálogo que atravessou gerações.

"A apresentação no Sesc Itaquera deve reunir repertório centrado em clássicos conhecidos do público e faixas que representam a atual fase criativa do grupo.

Freio de Mão é a mistura dos nossos arranjos clássicos puxando para a modernidade no new roots”, resume Prata.

Maskavo 25 anos | Reggae no Gramado (Sesc Itaquera)

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Data: 26 de abril

Horário: 15h30

Entrada: Gratuita

Endereço: Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000 – Itaquera – São Paulo/SP



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