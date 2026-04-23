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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Maskavo celebra 25 anos com show gratuito em SP e revisita clássico

Grupo que ajudou a popularizar o reggae brasileiro lança nova versão de 'Freio de Mão' em 1º de maio e prepara inéditas

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
23/04/2026 15:24

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Maskavo celebra 25 anos com show gratuito em SP e revisita clássico - (crédito: Divulgação)
Maskavo celebra 25 anos com show gratuito em SP e revisita clássico crédito: Divulgação

Responsável por ampliar o alcance popular do reggae brasileiro no início dos anos 2000, o Maskavo celebra 25 anos de carreira em um momento que combina memória afetiva e renovação artística. A banda se apresenta gratuitamente em São Paulo, no próximo 26 de abril, e lança a releitura de Freio de Mão em 1º de maio.

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Dona de sucessos como Um Anjo do Céu, Asas e Quero Ver, a banda construiu um catálogo que atravessou gerações.

"A apresentação no Sesc Itaquera deve reunir repertório centrado em clássicos conhecidos do público e faixas que representam a atual fase criativa do grupo.
Freio de Mão é a mistura dos nossos arranjos clássicos puxando para a modernidade no new roots”, resume Prata.

Maskavo 25 anos | Reggae no Gramado (Sesc Itaquera)

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Data: 26 de abril
Horário: 15h30
Entrada: Gratuita
Endereço: Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000 – Itaquera – São Paulo/SP

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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