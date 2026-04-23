Maskavo celebra 25 anos com show gratuito em SP e revisita clássico

Mais lidas
compartilheSIGA NO
Responsável por ampliar o alcance popular do reggae brasileiro no início dos anos 2000, o Maskavo celebra 25 anos de carreira em um momento que combina memória afetiva e renovação artística. A banda se apresenta gratuitamente em São Paulo, no próximo 26 de abril, e lança a releitura de Freio de Mão em 1º de maio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Dona de sucessos como Um Anjo do Céu, Asas e Quero Ver, a banda construiu um catálogo que atravessou gerações.
"A apresentação no Sesc Itaquera deve reunir repertório centrado em clássicos conhecidos do público e faixas que representam a atual fase criativa do grupo.
Freio de Mão é a mistura dos nossos arranjos clássicos puxando para a modernidade no new roots”, resume Prata.
Maskavo 25 anos | Reggae no Gramado (Sesc Itaquera)
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Data: 26 de abril
Horário: 15h30
Entrada: Gratuita
Endereço: Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000 – Itaquera – São Paulo/SP
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.