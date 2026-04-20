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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Geração Z e música clássica: Entenda essa nova tendência de consumo

Jovens brasileiros lideram o consumo global de concertos e transformam o erudito no novo fenômeno pop de 2026

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
20/04/2026 17:15

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Geração Z e música clássica: Entenda essa nova tendência de consumo - (crédito: wavebreakmedia_micro )
Geração Z e música clássica: Entenda essa nova tendência de consumo crédito: wavebreakmedia_micro

Se você acreditava que o sucesso no Brasil nos tempos atuais estaria restrito apenas aos paredões de som, é hora de ajustar os fones. A grande polêmica que sacode a indústria agora é o surgimento da Geração Z como a maior consumidora de música clássica do planeta.

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Esqueça aquela imagem de teatros empoeirados e públicos silenciosos; o que vemos hoje é uma juventude ávida por intensidade, que encontrou nas composições de séculos atrás o refúgio perfeito para o caos digital.

De acordo com o site de finanças na música, Moneyhits, o relatório Classical Pulse 2026 não deixa dúvidas: o prestígio da música de concerto disparou porque ela foi reempacotada como uma experiência de luxo acessível e altamente postável.

Em um mundo saturado de batidas eletrônicas repetitivas, os jovens brasileiros descobriram que não há nada mais subversivo e emocionante do que uma orquestra ao vivo. O fenômeno é real e prova que a tradição, quando encontra a tecnologia certa, vira um sucesso absoluto de público e crítica.

A Lista: por que o erudito virou tendência?

1. Experiências Imersivas e Instagramáveis: O sucesso da série Candlelight mudou tudo. Ao levar músicos para espaços históricos iluminados por milhares de velas, o setor entendeu que o público de hoje quer o espetáculo visual. Assistir a uma releitura de Ludwig van Beethoven em um museu virou o evento mais disputado das redes sociais, provando que o ambiente faz parte do poder da obra.

2. Trilhas sonoras como porta de entrada: O legado de gênios como John Williams criou uma ponte indestrutível. Ao ouvir os temas de Star Wars ou Harry Potter, os jovens percebem que a estrutura da música clássica já faz parte de suas vidas. O maestro Carlos Prazeres, da Osba, acerta ao dizer que “há um otimismo crescente com esse interesse dos jovens”, conectando o drama das telas com a força das sinfonias clássicas.

3. O Poder das Comunidades Digitais: Esqueça os críticos de fraque; quem dita as regras agora são os fã-clubes como o Osbafã no TikTok e Instagram. A descoberta do gênero por meio de vídeos curtos democratizou o acesso, transformando maestros e solistas em celebridades digitais. Esse engajamento orgânico é o que garante que 96% dos jovens brasileiros que tiveram contato com o gênero voltassem para mais uma apresentação no último ano.

O drama épico da vida moderna

Por que isso importa agora? Atualmente, vivemos o auge da busca pela saúde mental e por conexões profundas. O comportamento do consumidor mudou para o que chamamos de busca pelo épico. A música clássica ressurge como a trilha sonora perfeita para as transmutações emocionais dessa geração. Como explica Ricardo Castro, do NEOJIBO, “quando há acesso, qualidade e propósito, o interesse dos jovens surge com força”.

Para quem acompanha música, a lição é clara: o luxo hoje me dia é a desconexão do comum para o mergulho no extraordinário. O pop não morreu, mas ele agora divide espaço com o vigor das cordas e dos metais.

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A subversão clássica é o novo vício, e os números mostram que o futuro da música brasileira está sendo regido por batutas que souberam traduzir séculos de história para a velocidade do agora.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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