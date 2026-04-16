gusTTanu apresenta faixa que mistura sensibilidade e reflexão sobre rotina

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

gusTTanu retorna ao cenário musical com Novo Dia, single que chega às plataformas nesta sexta-feira (17) e marca uma nova fase em sua trajetória. A música parte de uma experiência pessoal para abordar temas universais, como rotina, esgotamento e busca por sentido. Em um momento de maior introspecção na música brasileira, o artista se alinha a uma produção que valoriza a subjetividade e o olhar interno.

O hiato de três anos foi fundamental para a construção dessa nova etapa. Durante o período, o cantor se afastou da produção constante para revisitar suas motivações. “Eu precisava entender por que estava fazendo música e o que ainda fazia sentido pra mim”, afirma. Esse processo resultou em uma obra mais honesta, que reflete um momento de transição e amadurecimento.

A faixa nasceu de forma simples, no violão, e ganhou novos contornos em estúdio com a colaboração de Filipe Bressan, Victor Fuentes e Lorenzo Flammia. A produção aposta em uma sonoridade orgânica, sem referências diretas, permitindo que a emoção conduza a narrativa musical. O resultado é uma composição que equilibra delicadeza e intensidade.

Um dos elementos centrais da música é a pergunta “Será mesmo que falta algo pra eu ser feliz?”, que aparece como um fio condutor ao longo da faixa. O verso sintetiza o conflito interno do artista e estabelece uma conexão direta com o ouvinte. A partir dessa dúvida, a música se desenvolve como um processo de descoberta.

Para gusTTanu, o single representa um ponto de recomeço. “Eu sinto que estou começando de novo, mas com mais consciência. Isso muda tudo”, destaca. A ideia de reinício aparece não apenas na letra, mas também na forma como o artista se posiciona artisticamente, buscando maior autenticidade.

O videoclipe, dirigido por Filipe Bressan, foi gravado em Piúma (ES) e acompanha o conceito da música ao retratar uma rotina repetitiva. As imagens reforçam a sensação de estagnação, criando um paralelo entre o cotidiano e o estado emocional do personagem. A repetição é utilizada como recurso narrativo central.

Ao longo do vídeo, pequenas mudanças indicam a possibilidade de transformação. Sem grandes rupturas, o clipe aposta na sutileza para sugerir que o processo de mudança começa internamente.

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Assim, Novo Dia se apresenta como uma obra que valoriza o tempo e a construção gradual de novos caminhos.

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