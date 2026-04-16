Bangers Open Air conversa com Jean Patton e Jéssica Falchi em podcast

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O décimo e penúltimo episódio da 4ª temporada do podcast oficial do Bangers Open Air traz como convidados Jean Patton e Jéssica Falchi, novos integrantes do Korzus. A participação destaca não apenas a repercussão do anúncio da nova formação, mas também a relevância de ambos no cenário do metal nacional.

Durante a conversa, os músicos compartilham suas trajetórias e conexões com o gênero. Jean relembra suas primeiras influências no metal e o impacto de descobrir o som agressivo do Korzus ainda na adolescência. Já Jéssica comenta sobre o convite inesperado para integrar a banda e ressalta a importância da representatividade, tornando-se a primeira mulher a fazer parte do grupo em mais de 40 anos de história.

A dupla também revela que já está profundamente envolvida no processo de composição do novo álbum do Korzus, previsto para este ano. Segundo eles, a banda vive um momento de liberdade criativa, buscando equilibrar a essência do thrash metal com elementos contemporâneos, sem perder a identidade que consagrou o grupo.

Jean e Jéssica ainda destacam a expectativa para a estreia ao vivo da nova formação, marcada por renovação e novas ideias. O primeiro show acontece no próximo sábado (18), no Party On Wacken 2026 – Edição Brasil. Na sequência, no dia 25 de abril, o Korzus se apresenta no Bangers Open Air, abrindo o Palco Ice.

O episódio completo vai ao ar hoje (16), às 19h:

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