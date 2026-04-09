Bangers Open Air: produtores falam sobre o evento em 6º episódio do podcast

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O sexto episódio do podcast oficial do Bangers Open Air vai traz uma imersão exclusiva nos bastidores de um dos maiores festivais de música pesada do Brasil.

Nesta edição especial, os produtores Aline Duda e Walter Martins revelam a complexidade por trás da realização do evento e mostram como a operação funciona em um ciclo contínuo de 12 meses, onde o planejamento da próxima edição começa antes mesmo da atual terminar.

Durante a conversa, os convidados destacam que o festival é desenvolvido sob medida para o público do heavy metal: “Tudo é pensado para que os fãs se sintam acolhidos e bem atendidos.”

Essa filosofia orienta cada decisão, desde a estrutura até os detalhes operacionais, garantindo uma experiência completa e segura para o público.

A montagem no Memorial da América Latina, em São Paulo, realizada em apenas 10 dias, evidencia o alto nível de organização exigido. Já a fase de desmontagem, conhecida como “desprodução”, segue o mesmo rigor técnico, reforçando o padrão profissional do evento.

O Bangers Open Air também reafirma seu compromisso com o futuro do entretenimento ao investir em iniciativas educacionais, como a parceria com a Onstage Lab, que proporciona a novos talentos a oportunidade de vivenciar, na prática, o universo do show business.

Consolidado como o epicentro do metal na América do Sul, o Bangers Open Air celebra a força e a paixão da comunidade do som pesado. Com uma curadoria de alto nível, reunindo grandes nomes e novas promessas do gênero, o festival promete dois dias de apresentações intensas e memoráveis.

Os últimos ingressos estão disponíveis em: https://www.clubedoingresso.com/evento/bangersopenairbrasil2026

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