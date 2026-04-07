Jessik, cantora e best-seller, anuncia inédito álbum ‘Reality’

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Com uma carreira consolidada e posicionamento artístico definido, Jessik vem se destacando no cenário musical. Sua produção artística tem sido reconhecida por abordar questões humanas reais, sem apelos performáticos ou exageros visuais, a música e suas obras literárias como instrumento de reflexão social e transformação individual.

Em 2025, Jessik marcou o cenário musical com o lançamento do álbum Direções, projeto que contou com a participação de profissionais reconhecidos da música nacional e internacional.

Paralelamente à carreira musical, Jessik ampliou seu impacto cultural por meio da literatura. Seu livro Embracing Reality (Aceitando a Realidade) escrito ao longo de quatro anos, foi desenvolvido a partir de reflexões pessoais, experiências emocionais profundas e análise prática da realidade humana.

A obra alcançou relevância significativa no mercado editorial, posicionando-se entre os 100 livros mais vendidos na categoria de autoajuda, competindo com mais de 600 mil títulos ativos na mesma classificação, além de alcançar um ranking considerado importantíssimo nas categorias de livros de sucesso.

Durante a trajetória ela desenvolveu um método unido através da música e literatura para crianças com dificuldade na fala a desenvolver a fala e a criatividade.

O impacto da obra literária impulsionou uma nova fase artística. A partir dessa consolidação nasce o álbum Reality, previsto para lançamento neste ano. O projeto musical mantém a mesma linha conceitual do livro, traduzindo em composição sonora temas como enfrentamento da realidade, maturidade emocional e responsabilidade individual.

A primeira faixa do álbum já se encontra em fase de produção em estúdio e reforça a consistência da trajetória da artista. O trabalho é descrito como revelador e alinhado a narrativas reais da vida contemporânea.

O álbum Reality é produzido por Flávio Souza, fundador do Studio Plano 7, profissional com mais de 30 anos de atuação na indústria musical. A produção busca ampliar o alcance da mensagem da artista, consolidando seu posicionamento como criadora de conteúdo artístico com relevância cultural e impacto social.

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A trajetória de Jessik demonstra integração entre música, literatura e responsabilidade social, estabelecendo uma identidade artística baseada em contribuição cultural contínua e influência positiva no público.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.