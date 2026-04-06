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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Adele: O anúncio de lucros que paralisam a indústria

Descubra como a estratégia de escassez da cantora britânica elevou seu market share e transformou seu catálogo em um dos mais valiosos do mundo

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
06/04/2026 17:10

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Adele: O anúncio de lucros que paralisam a indústria - (crédito: Sony Music / XL Recordings)
Adele: O anúncio de lucros que paralisam a indústria crédito: Sony Music / XL Recordings

Adele é hoje o maior exemplo de como a qualidade artística pode ditar as regras do mercado financeiro. Enquanto a indústria caminha para lançamentos rápidos, a cantora britânica aposta na paciência, o que gera um valuation astronômico para cada nova obra.

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O termo valuation aqui representa o preço de mercado de sua discografia completa, que disparou após o sucesso estrondoso de seus quatro álbuns de estúdio. Adele não apenas vende música; ela vende eventos culturais que alteram o market share global.

Como explica o site especializado em mercado musical Moneyhits, market share é a porcentagem de vendas e reproduções que um artista detém em relação a todo o mercado. Quando Adele lança um projeto, ela costuma abocanhar uma fatia tão grande que força outras gravadoras a adiarem seus próprios lançamentos. Para o fã, isso significa que ela é a régua pela qual o sucesso é medido na modernidade, transformando números técnicos em impacto emocional puro.

Desde o lançamento de 19, em 2008, Adele mostrou que sua voz era um ativo valioso. Mas foi com 21 (2011) que ela quebrou a banca. Com hits como Rolling in the Deep e Someone Like You, o álbum vendeu mais de 31 milhões de cópias, tornando-se o disco mais vendido do século XXI. Esse volume de vendas físicas e digitais cria um EBITDA saudável para sua operação, permitindo que ela mantenha total controle criativo sobre sua carreira.

A trajetória seguiu com 25 (2015), que quebrou recordes de vendas na primeira semana nos EUA, e o recente 30 (2021). Adele acumula 16 prêmios Grammy e um Oscar, prêmios que funcionam como selos de garantia para investidores do mercado de capitais musical. Cada estatueta aumenta o valor de seu catálogo, pois garante que suas músicas continuarão sendo executadas e licenciadas para grandes produções cinematográficas por décadas.

O segredo de Adele é a conexão humana. No mundo das finanças musicais, o catálogo de Adele é considerado um ativo de baixo risco e alto retorno devido à fidelidade extrema de sua base de consumidores. Ela provou que o público está disposto a pagar por álbuns completos em uma era de singles descartáveis. Isso eleva o valor intrínseco de sua marca, permitindo contratos de residência em Las Vegas (EUA) que movimentam milhões de dólares por noite.

Hoje, Adele permanece como o padrão ouro da indústria. Seu catálogo não é apenas um conjunto de canções, mas um portfólio diversificado que gera lucros constantes. Ela traduz a dor do término e a alegria da superação em cifras bilionárias, provando que a honestidade lírica é a estratégia de negócios mais lucrativa que existe.

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O valuation de sua carreira é, em última análise, o reflexo do quanto sua voz se tornou indispensável para a trilha sonora da vida moderna.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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