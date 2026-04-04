Max Oliver lança ‘Meus Braços’ com produção de expoentes do sertanejo e cou

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor Max Oliver apresenta ao público seu novo single, Meus Braços. Com lançamento via Algohits, a faixa chega às plataformas digitais como um dos pilares do projeto Gira Som, da gravadora Girassol Music. O trabalho, que já conta com versões audiovisuais no canal da gravadora, ganha agora sua versão definitiva de estúdio, consolidando a identidade de Max no cenário nacional.

A qualidade técnica de Meus Braços é garantida por uma dupla de produtores que são referência no mercado fonográfico. A faixa conta com a assinatura de Enoque Rodolfo, nome histórico por trás de sucessos de Zé Henrique e Gabriel, e Ricardo Lopes, atual principal produtor de música country no Brasil e responsável por trabalhos de Paula Fernandes.

Juntos, eles moldaram uma sonoridade que bebe diretamente do Modern Country norte-americano, trazendo influências de ícones como Luke Combs, Morgan Wallen e a recente incursão de Post Malone no gênero.

Para Max Oliver, o lançamento é mais do que um passo profissional; é um reflexo de seu momento íntimo: “Essa música fala muito sobre minha atual fase pessoal. Livre para ‘comprar’ as ideias e caminhos propostos, livre para ser feliz e fazer pessoas felizes com minha arte”, define o artista.

O clipe, que acompanha a estética visual do projeto, tem direção de Windi Ribeiro (Windi Studio), responsável por traduzir essa liberdade em imagens.

Confira:

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