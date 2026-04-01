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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Gastão Moreira, ícone da MTV, participa do podcast do Bangers Open Air

No episódio anterior, a Chuva TV destacou o papel essencial dos criadores de conteúdo na renovação e no fortalecimento da cena

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
01/04/2026 16:10

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Gastão Moreira, ícone da MTV, participa do podcast do Bangers Open Air - (crédito: Divulgação)
Gastão Moreira, ícone da MTV, participa do podcast do Bangers Open Air crédito: Divulgação

No quarto episódio do podcast oficial do Bangers Open Air, o apresentador Bruno Sutter recebe para uma conversa descontraída o ícone Gastão Moreira, conhecido por seu trabalho no Kazagastão, Fúria Metal e Gás Total, da antiga MTV Brasil.

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Durante o bate-papo, serão relembradas histórias pessoais e momentos marcantes ao longo dos mais de 35 anos de carreira de Gastão, reforçando sua importância como referência no jornalismo musical e sua influência na formação de gerações de fãs de rock no Brasil.

Sutter e Gastão também falam sobre o Bangers Open Air, destacando o evento como um dos principais pilares de resistência e valorização da música pesada no país. Em um cenário de consumo rápido e superficial de conteúdo, o festival se diferencia por manter viva a essência do gênero, reunindo artistas relevantes e um público apaixonado.

Mais do que um festival, o Bangers Open Air representa um espaço de curadoria, celebração e preservação da cultura do rock e do metal, funcionando como um verdadeiro ponto de encontro para quem busca profundidade, autenticidade e conexão real com a música.

Confira:

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As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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