Bruna Strait e Bárbara Grando se unem em 'Something Beautiful'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Há momentos em que a música eletrônica deixa de operar apenas como estrutura sonora e passa a funcionar como experiência compartilhada. Something Beautiful, novo single de Bruna Strait em parceria com Bárbara Grando, parte dessa premissa ao deslocar a pista de dança para o centro da narrativa.

A faixa, testada ao vivo no palco Perry’s durante o Lollapalooza Brasil e agora disponível nas plataformas, nasce de uma observação direta sobre o comportamento coletivo: o instante em que a música acerta o corpo e suspende, ainda que temporariamente, as tensões externas.

“Essa faixa nasceu muito da sensação de quando a música bate certo na pista. É quando todo mundo esquece o resto e simplesmente vive aquele momento”, afirma Bruna Strait. “Pra mim, música eletrônica também é sobre liberdade, conexão e alegria.”

Com mais de uma década de atuação na cena eletrônica, a produtora carioca construiu sua identidade transitando entre o Tech House, o Minimal Deep e o House. Em Something Beautiful, no entanto, há um movimento de expansão que a aproxima do dance pop, sem romper com sua base.

A presença de Bárbara Grando contribui para esse deslocamento. Responsável pela composição ao lado de Mara Marques e Bibi, a cantora insere na faixa uma camada lírica que tensiona a ideia de diversão como superficialidade.

“Uma das formas mais espirituais de manifestar a alegria de viver pode estar no simples fato de se divertir. Soltar o passado, as inseguranças, e se jogar no momento também é um ato de confiança”, observa.

A parceria entre as duas artistas não surge de maneira ocasional. Após um primeiro trabalho conjunto — um remake autorizado de Can’t Get You Out of My Head, de Kylie Minogue, que ultrapassou 400 mil streams —, o diálogo se aprofunda aqui em um material autoral que evidencia afinidades estéticas e conceituais.

Em um cenário ainda marcado por assimetrias de gênero, o encontro também se posiciona dentro da indústria: “Eu acredito muito em crescer junto e em abrir espaço para novas artistas. Ter a Bárbara comigo nisso torna tudo ainda mais representativo”, pontua Bruna.

Mais do que um single de pista, Something Beautiful se estabelece como um ponto de inflexão: um trabalho que articula som, corpo e experiência em um mesmo fluxo.

Confira:

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