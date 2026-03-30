LEOA e Léo da Bodega se unem no afrobeat de 'Tudo São Fases'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Tudo São Fases, novo single de LEOA em parceria com da Léo Bodega, parte de uma percepção essencial: tudo se move. A faixa, produzida por DMAX, transforma essa ideia em linguagem musical ao articular afrobeat, ritmos nordestinos e uma abordagem sensível sobre o tempo e suas transformações.

A origem da composição remonta a um período de deslocamento. Durante viagens pela Amazônia, LEOA começou a escrever versos que refletiam não apenas sua relação com a natureza, mas também questões mais profundas sobre pertencimento e autonomia artística: “Foi um momento em que pensei muito sobre pertencimento e sobre como seguir com minha arte de forma independente, respeitando meu tempo e minha relação com a natureza”, afirma a artista.

Esse material inicial encontrou novos caminhos em estúdio, onde o encontro com Léo da Bodega e DMAX ampliou as possibilidades da faixa. Mais do que uma colaboração pontual, o processo revelou afinidades estéticas e conceituais entre os artistas.

“Existe uma identidade muito clara no que a gente construiu. É algo ensolarado, que mistura ritmos afrodiaspóricos com uma brasilidade muito presente”, observa Léo da Bodega.

A maré surge como metáfora central da canção. Seu movimento contínuo organiza a narrativa e sugere uma leitura sobre ciclos, fases e diferentes perspectivas da experiência humana — tema que atravessa tanto a trajetória pessoal da artista quanto o contexto mais amplo da música contemporânea.

Gravado na Praia de Genipabu, no Rio Grande do Norte, o videoclipe reforça essa dimensão ao integrar paisagem e conceito, transformando o território em parte ativa da obra.

Mais do que um lançamento, Tudo São Fases se apresenta como um registro de transição — um momento em que movimento e permanência coexistem sem conflito.

Confira:

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