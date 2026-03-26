Daparte e Algohits e transformam trajetória com estratégia orientada

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A banda mineira Daparte inicia um novo capítulo em sua carreira ao integrar o casting da Algohits, em um movimento que sinaliza uma mudança profunda na forma como o grupo passa a se posicionar no mercado. A partir de agora, a gestão da banda ganha um viés mais analítico, com foco em performance digital, expansão internacional e uso estratégico de dados para impulsionar resultados.

Formado por Juliano Alvarenga, João Ferreira, Bernardo Cipriano, Túlio Lima (“Cebola”) e Daniel Crase, o grupo reforça sua inserção em um cenário cada vez mais orientado por inteligência de mercado.

Com origem em Belo Horizonte (MG) e trajetória iniciada em 2015, a Daparte construiu uma identidade que mistura indie e pop rock com referências da cena local. O novo momento busca transformar esse repertório artístico em crescimento escalável, conectando criatividade a métricas e comportamento de audiência nas plataformas digitais.

A parceria com a Algohits acompanha uma tendência relevante da indústria: artistas com identidade consolidada optando por modelos mais flexíveis, que permitem autonomia criativa aliada a ferramentas avançadas de gestão. Nesse contexto, a banda passa a operar com mais independência artística, ao mesmo tempo em que se apoia em inteligência de dados para orientar decisões estratégicas.

Para a Algohits, o acordo também representa um avanço em seu posicionamento como distribuidora. Segundo Ivan Staicov, gerente geral de distribuição, a chegada da banda reforça a proposta de atuar de forma integrada em todas as etapas da carreira. A ideia é ampliar o potencial do projeto conectando dados, distribuição e estratégias de mercado.

Na prática, a nova fase envolve uma gestão mais sofisticada dos ativos digitais da Daparte, incluindo planejamento de lançamentos, expansão de marca e criação de novos produtos. A iniciativa amplia o campo de atuação da banda para além da música, alinhando-se às dinâmicas atuais do mercado.

Inteligência aplicada à carreira artística

A atuação conjunta entre Daparte e Algohits vai além da distribuição e incorpora uma camada robusta de análise de dados. A proposta é utilizar informações de streaming, comportamento de audiência e tendências culturais para orientar decisões com maior precisão.

Esse modelo permite que a banda experimente formatos, ajuste estratégias e refine seu calendário de lançamentos com base em respostas reais do público. O uso de dashboards e monitoramento contínuo garante maior agilidade e assertividade.

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Mesmo com o suporte analítico, a autonomia criativa permanece central. A estratégia busca equilibrar arte e dados, oferecendo contexto para decisões sem interferir na essência artística do projeto.



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