Bangers Open Air entrevista Chuva no 3º episódio de podcast

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O convidado do episódio 3 do podcast do Bangers Open Air é Chuva, criador do Chuva TV. Durante a conversa, ele relembra como trocou as cordas da guitarra pelo microfone na pandemia, construindo uma identidade visual própria para superar a timidez e conquistar espaço nos bastidores das casas de shows.

O episódio também aborda a importância dos criadores de conteúdo na renovação da cena, aproximando a nova geração dos grandes nomes da comunicação do rock e metal no Brasil.

Bruno Sutter e Chuva também compartilharam suas experiências no Bangers Open Air, destacando a infraestrutura do festival, o clima familiar e a expectativa elevada para a edição de 2026.

Consolidado como o epicentro do metal na América do Sul, o Bangers Open Air celebra a paixão que une a comunidade do som pesado. Com uma curadoria de prestígio, reunindo ícones consagrados e grandes promessas do gênero, o festival promete dois dias de energia intensa e apresentações históricas, capazes de marcar para sempre a memória do público.

Confira:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.