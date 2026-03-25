Assine
overlay
Início Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Bangers Open Air entrevista Chuva no 3º episódio de podcast

Artista representa a nova geração dos grandes nomes da comunicação do rock e metal no Brasil

Publicidade

Mais lidas

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
25/03/2026 14:34

compartilhe

SIGA NO google news
x
Bangers Open Air entrevista Chuva no 3º episódio de podcast - (crédito: Divulgação)
Bangers Open Air entrevista Chuva no 3º episódio de podcast crédito: Divulgação

O convidado do episódio 3 do podcast do Bangers Open Air é Chuva, criador do Chuva TV. Durante a conversa, ele relembra como trocou as cordas da guitarra pelo microfone na pandemia, construindo uma identidade visual própria para superar a timidez e conquistar espaço nos bastidores das casas de shows.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O episódio também aborda a importância dos criadores de conteúdo na renovação da cena, aproximando a nova geração dos grandes nomes da comunicação do rock e metal no Brasil.

Bruno Sutter e Chuva também compartilharam suas experiências no Bangers Open Air, destacando a infraestrutura do festival, o clima familiar e a expectativa elevada para a edição de 2026.

Consolidado como o epicentro do metal na América do Sul, o Bangers Open Air celebra a paixão que une a comunidade do som pesado. Com uma curadoria de prestígio, reunindo ícones consagrados e grandes promessas do gênero, o festival promete dois dias de energia intensa e apresentações históricas, capazes de marcar para sempre a memória do público.

Confira:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

rock

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay