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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

DEKO, compositor com mais de 400 milhões de plays, lança 'Meu Lar'

Com colaboração de Yeti Reggae Club, single reforça nova leitura do reggae com abordagem mais íntima e contemporânea

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
20/03/2026 08:25

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DEKO, compositor com mais de 400 milhões de plays, lança 'Meu Lar' - (crédito: Divulgação)
DEKO, compositor com mais de 400 milhões de plays, lança 'Meu Lar' crédito: Divulgação

Com mais de 400 milhões de reproduções acumuladas como compositor e participações em repertórios de artistas como Maneva, Julies e Expressão Regueira, DEKO lança Meu Lar, single em parceria com a Yeti Reggae Club, já disponível nas plataformas digitais. A faixa marca um novo momento no trabalho do artista, agora mais centrado em sua própria interpretação.

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O lançamento reúne dois vetores importantes da cena reggae atual: a experiência de um compositor que ajudou a moldar parte do som do gênero nos últimos anos e a presença crescente de uma banda que vem ampliando sua atuação no circuito nacional. O encontro não busca repetição, mas diálogo.

Em termos sonoros, Meu Lar se constrói a partir de uma base de reggae atravessada por elementos de R&B e lo-fi. A escolha aponta para uma estética mais contida, que valoriza espaço e nuance, afastando-se de soluções mais evidentes.

A letra acompanha esse movimento. Em vez de recorrer a construções idealizadas, a música propõe uma reflexão sobre permanência e escolha, partindo da ideia de “reafirmar o desejo de estar junto à pessoa amada” fora de padrões pré-estabelecidos.

A Yeti Reggae Club, liderada por Isaías Nunes, também coautor da faixa, contribui diretamente para essa construção. Com milhões de reproduções acumuladas, a banda vem consolidando sua presença no gênero e amplia, neste lançamento, sua conexão criativa com DEKO.

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