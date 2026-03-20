DEKO, compositor com mais de 400 milhões de plays, lança 'Meu Lar'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Com mais de 400 milhões de reproduções acumuladas como compositor e participações em repertórios de artistas como Maneva, Julies e Expressão Regueira, DEKO lança Meu Lar, single em parceria com a Yeti Reggae Club, já disponível nas plataformas digitais. A faixa marca um novo momento no trabalho do artista, agora mais centrado em sua própria interpretação.

O lançamento reúne dois vetores importantes da cena reggae atual: a experiência de um compositor que ajudou a moldar parte do som do gênero nos últimos anos e a presença crescente de uma banda que vem ampliando sua atuação no circuito nacional. O encontro não busca repetição, mas diálogo.

Em termos sonoros, Meu Lar se constrói a partir de uma base de reggae atravessada por elementos de R&B e lo-fi. A escolha aponta para uma estética mais contida, que valoriza espaço e nuance, afastando-se de soluções mais evidentes.

A letra acompanha esse movimento. Em vez de recorrer a construções idealizadas, a música propõe uma reflexão sobre permanência e escolha, partindo da ideia de “reafirmar o desejo de estar junto à pessoa amada” fora de padrões pré-estabelecidos.

A Yeti Reggae Club, liderada por Isaías Nunes, também coautor da faixa, contribui diretamente para essa construção. Com milhões de reproduções acumuladas, a banda vem consolidando sua presença no gênero e amplia, neste lançamento, sua conexão criativa com DEKO.

Confira:

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