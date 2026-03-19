Bruna Strait estreia no Lollapalooza com participação de Bárbara Grando

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A DJ e produtora Bruna Strait faz sua estreia no Lollapalooza Brasil 2026 nesta sexta-feira (20), no palco Perry’s, acompanhada pela cantora Bárbara Grando. O encontro antecipa o lançamento de Something Beautiful, faixa inédita da dupla que chega às plataformas digitais no dia 27 de março.

A colaboração surge a partir de uma conexão que se desenvolveu fora dos circuitos tradicionais da indústria. O primeiro contato aconteceu pelas redes sociais, mas rapidamente se transformou em uma troca criativa consistente. “Percebemos que tínhamos muito em comum”, afirma Bruna.

Essa proximidade se reflete na construção da música. A faixa aposta em uma sonoridade eletrônica que dialoga com elementos mais sensíveis, criando uma experiência que equilibra movimento e reflexão.

A proposta da música está ligada à ideia de liberdade emocional e presença. Para Bárbara, o ato de dançar também pode ser entendido como uma forma de reconexão com o presente.

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A apresentação no festival marca o início dessa colaboração em público, antecipando o lançamento oficial da faixa.

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