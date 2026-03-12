Léo da Bodega une frevo com estética do rap em 'Bloco Campeão'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Entre o som das orquestras de frevo e as batidas pesadas do rap contemporâneo, o cantor e compositor pernambucano Léo da Bodega constrói um novo capítulo de sua trajetória artística com o lançamento do single Bloco Campeão.

A faixa chega às plataformas digitais com produção do coletivo Los Brasileros e propõe uma fusão sonora entre dois universos aparentemente distantes: o frevo, ritmo tradicional do Carnaval de Pernambuco, e o Drill, subgênero do rap que ganhou força na cena urbana internacional.

A ideia da música surgiu a partir de uma experiência pessoal do artista ligada a uma das tradições mais emblemáticas do pré-Carnaval de Olinda: a Corrida dos Bonecos. “Quis fazer uma música que falasse sobre o corre diário, sobre essa corrida constante entre trabalho, arte e sobrevivência”, explica Léo.

O artista, que nasceu e cresceu no Sítio Histórico de Olinda, utiliza a corrida carnavalesca como metáfora para a dinâmica da vida contemporânea — marcada pela disputa constante entre responsabilidades e o desejo de manter viva a dimensão lúdica da cultura.

O lançamento chega acompanhado de um videoclipe dirigido por Alê Henri, parceiro do artista no elogiado vídeo de Som das Ladeiras.

Gravado no Sítio Histórico de Olinda, o audiovisual explora a tensão estética entre o cotidiano urbano e a magia do Carnaval, traduzindo visualmente o conceito central da música.

Bloco Campeão é o primeiro lançamento de um projeto maior que Léo da Bodega prepara para os próximos meses, consolidando sua identidade artística baseada na fusão entre cultura popular nordestina e música urbana contemporânea.

Confira:

