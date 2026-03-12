Integrantes do Maneva criam projeto com ambição de marca

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Em um momento em que artistas buscam ampliar suas frentes de atuação na indústria do entretenimento, músicos e empresários ligados à banda Maneva decidiram apostar em um novo território de negócio: o entretenimento infantil como construção de marca e propriedade intelectual.

O projeto QG Animal – Brincando Pra Valer estreia temporada no Teatro Multiplan, no MorumbiShopping em São Paulo, com apresentações nos fins de semana de março. Mais do que um espetáculo, a iniciativa nasce estruturada como uma plataforma que conecta música, narrativa e experiência ao vivo.

A ideia surgiu a partir de Tales de Polli, vocalista do Maneva, que decidiu aplicar sua experiência na indústria musical a um novo público. “O QG Animal nasceu de uma ideia de amigos que já vivem o entretenimento e a música. Era a chance de criar algo para uma nova faixa etária, com propósito e visão de crescimento”, explica o artista.

Para estruturar o projeto, Tales reuniu profissionais com forte experiência no mercado cultural e empresarial, incluindo Diego Andrade, Henrique Namura e Wagner Rocha, além do compositor Deko e do empresário Pardal, fundador da Opção A, empresa responsável por cenografias de grandes festivais como Rock in Rio, The Town e Tomorrowland.

Segundo Wagner Rocha, a criação do espetáculo foi guiada por uma lógica de mercado: “Entretenimento é dinâmica. O que funcionou em um projeto pode ser ajustado para outro. Estamos sempre analisando o público e refinando a marca”, afirma.

A proposta do QG Animal vai além do palco. A meta é transformar o projeto em uma propriedade intelectual escalável, capaz de crescer por meio de turnês, catálogo musical e licenciamento. Para Diego Andrade, a estrutura empresarial desde o início é um diferencial: “Começar estruturado faz toda a diferença. A gente entra no mercado com capacidade de investir, difundir e entregar um espetáculo de primeiro nível”, diz.

A direção musical e criativa do projeto está nas mãos do compositor Deko, responsável pelo desenvolvimento do repertório: “O QG tem um propósito muito claro: reacender a chama da brincadeira offline. A música precisa envolver a criança e fazer com que ela largue o celular para viver aquilo de verdade”, explica.

No palco, a experiência ganha forma com os personagens Léo Leão, Lala, Dipelúcia e Toupeira, que conduzem uma narrativa musical em que um apagão da internet leva as crianças a redescobrir brincadeiras tradicionais.

A cenografia do espetáculo foi concebida por Pardal, fundador da Opção A, que trouxe para o palco um conceito visual inspirado em uma vila lúdica: “Quando falamos de cenografia, não é só sobre construir um palco, é sobre criar um universo. Cada cenário precisa unir estética, narrativa e experiência”, afirma.



Com mais de 15 milhões de visualizações no YouTube, o projeto já inicia sua trajetória com presença digital consolidada e ambição de expansão multiplataforma.

QG Animal – Brincando Pra Valer

Teatro Multiplan — MorumbiShopping

Dias 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de março

15h

Ingressos

Inteira: R$ 80

Meia: R$ 40

Combo família: R$ 200

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/115892/d/363988/s/2451045



