Chinela Voadora aposta em mistura de ritmos e expansão do samba

A tradição da música brasileira sempre se alimentou do encontro entre diferentes ritmos e linguagens. É justamente nesse território de mistura que a banda paulistana Chinela Voadora apresenta seu novo álbum homônimo, já disponível nas plataformas digitais.

Produzido por Marcos Braga, Tatá Brasilina e Danilo Ferreira, o disco reúne oito faixas que ampliam as possibilidades do samba ao dialogar com elementos do funk, do rap e do groove contemporâneo. O resultado é um trabalho que traduz o ritmo das grandes cidades e reafirma a capacidade da música brasileira de se reinventar sem perder suas raízes.

Entre os destaques estão Cabernet e Paulistanas, além de Pra Que Mentir, faixa que conta com participação de Jônatas Petróleo e conecta a tradição do samba com uma estética urbana atual.

O álbum também traz participações de Fernandinho Beat Box, que aproxima o universo do hip-hop da sonoridade da banda em Sei Lá, além da pianista Anette Camargo e do guitarrista Fábio Leal, que ampliam as texturas instrumentais do projeto.

Mais do que um lançamento fonográfico, o disco funciona como um retrato musical da cidade em movimento — diversa, vibrante e cheia de encontros culturais.



Para celebrar o lançamento, a Chinela Voadora sobe ao palco do Blue Note São Paulo neste domingo (15), em um show que promete transformar o espaço em uma roda de samba contemporânea, reunindo participações especiais e arranjos inéditos do novo repertório.



Show de lançamento — Chinela Voadora

Blue Note São Paulo

Av. Paulista, 2073 — Bela Vista — São Paulo

Domingo, 15 de junho

19h

Ingressos: entre R$ 70 e R$ 140

Vendas: plataforma oficial do Blue Note



