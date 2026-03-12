Assine
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Chinela Voadora aposta em mistura de ritmos e expansão do samba

Novo álbum da banda paulistana mistura groove, rap e afrobeat e ganha lançamento ao vivo no Blue Note São Paulo neste domingo

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
12/03/2026 15:08

Chinela Voadora aposta em mistura de ritmos e expansão do samba - (crédito: Nacho Produções)
Chinela Voadora aposta em mistura de ritmos e expansão do samba crédito: Nacho Produções

A tradição da música brasileira sempre se alimentou do encontro entre diferentes ritmos e linguagens. É justamente nesse território de mistura que a banda paulistana Chinela Voadora apresenta seu novo álbum homônimo, já disponível nas plataformas digitais.

Produzido por Marcos Braga, Tatá Brasilina e Danilo Ferreira, o disco reúne oito faixas que ampliam as possibilidades do samba ao dialogar com elementos do funk, do rap e do groove contemporâneo. O resultado é um trabalho que traduz o ritmo das grandes cidades e reafirma a capacidade da música brasileira de se reinventar sem perder suas raízes.

Entre os destaques estão Cabernet e Paulistanas, além de Pra Que Mentir, faixa que conta com participação de Jônatas Petróleo e conecta a tradição do samba com uma estética urbana atual.

O álbum também traz participações de Fernandinho Beat Box, que aproxima o universo do hip-hop da sonoridade da banda em Sei Lá, além da pianista Anette Camargo e do guitarrista Fábio Leal, que ampliam as texturas instrumentais do projeto.

Mais do que um lançamento fonográfico, o disco funciona como um retrato musical da cidade em movimento — diversa, vibrante e cheia de encontros culturais.

Para celebrar o lançamento, a Chinela Voadora sobe ao palco do Blue Note São Paulo neste domingo (15), em um show que promete transformar o espaço em uma roda de samba contemporânea, reunindo participações especiais e arranjos inéditos do novo repertório.


Show de lançamento — Chinela Voadora

Blue Note São Paulo
Av. Paulista, 2073 — Bela Vista — São Paulo
Domingo, 15 de junho
19h
Ingressos: entre R$ 70 e R$ 140
Vendas: plataforma oficial do Blue Note

