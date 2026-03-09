The Realness Festival reúne estrelas da cultura drag mundial em SP

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A cultura drag atravessa um momento de expansão global e o Brasil ocupa posição de destaque nesse movimento. Um dos principais símbolos dessa transformação é o The Realness Festival, considerado o maior festival drag do mundo em número de artistas.

A edição de 2026 acontece no dia 29 de agosto, na Vibra São Paulo, reunindo mais de 30 artistas nacionais e internacionais.

Entre as atrações confirmadas está Jinkx Monsoon, vencedora de duas temporadas de RuPaul’s Drag Race e estrela de produções da Broadway e da televisão internacional.

O evento também contará com Adore Delano, cantora e performer conhecida por sua trajetória musical e presença marcante na cultura pop. Outro destaque é Plastique Tiara, fenômeno digital que se tornou uma das drag queens mais populares do mundo nas redes sociais.

O momento de maior impacto emocional e relevância cultural da noite, no entanto, será a homenagem à pioneira Marcinha do Corintho. Com mais de três décadas de carreira, Marcinha é a personificação da resistência. Em uma época onde a repressão da ditadura militar tentava apagar existências LGBTQIA+, ela brilhava intensamente, abrindo portas na televisão aberta nos anos 1980 nos programas de Silvio Santos.

Ao colocar Marcinha no centro de um palco da magnitude da Vibra SP em 2026, o festival não apenas a coroa perante as novas gerações, mas lembra a todos que o recorde mundial de hoje foi construído sobre a coragem e a resiliência de artistas como ela.

O line-up do The Realness Festival 2026 é um mapa completo do que a arte drag representa no topo do mundo: excelência teatral, sucesso comercial, força de mercado e memória histórica inestimável. A edição deste ano consolida o evento como o coração pulsante da cultura pop LGBTQIA+, provando que, quando o assunto é revolucionar a indústria do entretenimento, o mundo inteiro reverencia o Brasil.

The Realness Festival

29 de agosto de 2026 (sábado)

Horário: 19h

Local: Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida, São Paulo - SP)

Atrações Confirmadas: Jinkx Monsoon, Lydia B Kollins, Kitty Kawakubo e Mady Beeong (campeã e vice-campeã do Corrida das Blogueiras), além de Plastique Tiara, Adore Delano e um mega elenco com mais de 30 artistas

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ingressos: https://linktr.ee/therealnessfestival



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.