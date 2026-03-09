Lideranças femininas redefinem os bastidores dos grandes eventos no Brasil

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O mercado de entretenimento brasileiro vive uma fase de profissionalização acelerada. Nos bastidores de grandes shows e festivais, executivas vêm assumindo posições estratégicas e transformando a gestão de eventos em operações cada vez mais sofisticadas.

Entre esses nomes está Raquel Boletti, fundadora da NS Operações, empresa especializada na gestão operacional de eventos. A companhia registrou faturamento de R$ 4,7 milhões e realizou 1.122 eventos em 2025, atendendo produções em todo o país.

O crescimento da empresa está ligado a um modelo que prioriza capacitação e desenvolvimento de equipes, transformando a mão de obra em um ativo estratégico dentro da indústria do entretenimento.

A infraestrutura também desempenha papel fundamental nesse processo. Carol Ramos, CEO da ARCA, lidera um dos espaços mais importantes do setor em São Paulo. O galpão multiuso de 9 mil metros quadrados na Vila Leopoldina recebe desde convenções corporativas até grandes apresentações musicais.

Na técnica de palco, Aline Duda atua na coordenação de operações complexas em festivais de rock e metal e em shows internacionais. À frente da Audiobizz e da FDM Produções, ela lidera equipes responsáveis pela execução técnica de produções de grande escala.

Outro destaque é Patrícia Kanji, diretora técnica e produtora geral da Só Track Boa, com atuação consolidada na produção de eventos de grande porte.

Além dos números expressivos, o setor também apresenta avanços em diversidade: na NS Operações, 56% dos colaboradores se identificam como pretos ou pardos e 71% pertencem à comunidade LGBTQIA+, mostrando como inclusão e eficiência caminham juntas no novo cenário da indústria de eventos.

